Bitcoin pre miliardu ľudí

Bratislava 7. novembra (OTS) - Kryptomenová platforma WEXO, za ktorej zrodom od roku 2020 stojí slovensko-český vývojársky tím, v sobotu oficiálne odštartuje program Bitcoin Cashback. Ide o jedinečnú možnosť pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú odmeniť svojich zákazníkov. Práve ichspäť na svoju Wexo peňaženku. Nezáleží na tom, či zákazník za tovar alebo služby zaplatil v hotovosti, platobnou kartou alebo kryptomenami. Platiť môže akýmkoľvek spôsobom. Stačí, aby si u partnera načítal svoj zákaznícky Cashback kód vo forme QR kódu. Oficiálny štart programu je naplánovaný na sobotu 9. novembra v priestoroch Hotela Senec.Odštartovaniebude sprevádzať bohatý program od 14. až do 19. hodiny. Hostia sa dozvedia detaily, ako chce WEXO priniesť a dostať Bitcoin medzi 1 000 000 000 ľudí, ako vedia podnikatelia zlepšiť komunikáciu a vzťah so svojimi zákazníkmi cez WEXO a predstavia sa aj odvážni podnikatelia, ktorí tak už urobili a medzi prvými sprístupnili svojim klientom možnosť platby kryptomenou v aplikáciou WEXO. Dnes je ich už viac ako tristo.(Pred návštevou podujatia je potrebná registrácia. Počet vstupov je limitovaný.)WEXO získalo v tomto roku výborné hodnotenie od prestížnej audítorskej spoločnosti Certik, ktorá aplikáciu WEXO zaradila medzi TOP 10 % projektov na trhu.WEXO využíva viac ako 200 000 registrovaných používateľov z celého sveta. Denne posielajú, prijímajú alebo zamieňajú kryptomeny. Aplikácia nedávno získala aj ocenenie na Crypto Awards Europe v Bukurešti.Zmenárenské služby aplikácie zabezpečuje obchodná spoločnosť UPDN ONE s.r.o.