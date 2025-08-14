< sekcia Ekonomika
Bitcoin prekonal hranicu 124.000 USD
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. augusta (TASR) - Bitcoin prvýkrát prekročil hranicu 124.000 amerických dolárov (105.883 eur). Cena najstaršej a najznámejšej kryptomeny na svete sa vo štvrtok ráno vyšplhala na 124.517 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje obchodnej platformy Bitstamp.
Bitcoin následne časť ziskov vymazal a jeho kurz sa pohyboval okolo úrovne 123.000 USD. Menu podľa obchodníkov podporuje rastúci dopyt zo strany inštitucionálnych investorov. Podľa údajov portálu Coinmarketcap má globálny trh s kryptomenami k 14. augustu hodnotu takmer 4,2 bilióna USD, z čoho približne 2,5 bilióna pripadá na bitcoin.
(1 EUR = 1,1711 USD)
