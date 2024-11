Bitcoin prelomil 81.000 USD

Singapur 11. novembra (TASR) - Najznámejšia digitálna mena bitcoin v pondelok dosiahla nový rekord, keď prekonala hranicu 81.000 USD. Dôvodom sú očakávania, že kryptomeny zaznamenajú rozmach v priaznivom regulačnom prostredí po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA a kandidátov do Kongresu, ktorí sú priaznivo naklonení kryptomenám. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena na svete sa v pondelok počas obchodovania v Ázii nakrátko vyšplhala až na 81.899 USD (76.029,52 eura). Neskôr síce zmazala časť ziskov a klesla na 81.572 USD, čo je však stále viac ako dvojnásobok jej tohtoročného minima 38.505 USD, ktoré dosiahla 23. januára.



Trump počas svojej kampane podporil digitálne aktíva a sľúbil, že zo Spojených štátov urobí "hlavné mesto kryptomien na planéte" a nahromadí národné zásoby bitcoinov.



Odvetvie kryptomien minulo viac ako 119 miliónov USD na podporu kandidátov do Kongresu, ktorí sú priaznivo naklonení kryptomenám a vo všeobecnosti uspelo. Zástancom kryptomien je aj miliardár Elon Musk, hlavný spojenec Trumpa.



Eric Trump, jeden zo synov novozvoleného prezidenta a výkonný viceprezident jeho súkromného konglomerátu The Trump Organization, bude hlavným rečníkom na bitcoinovej konferencii v Abú Zabí na budúci mesiac, uviedli organizátori podujatia.



Aj ostatné kryptomeny si v pondelok pripísali zisky, pričom ethereum prvýkrát za viac ako tri mesiace vzrástlo nad 3200 USD.



(1 EUR = 1,0772 USD)