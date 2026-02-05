< sekcia Ekonomika
Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu klesol pod 70.000 USD
Bitcoin prudko vzrástol po znovuzvolení Trumpa, ktorý sa stal podporovateľom sektora kryptomien.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Hodnota bitcoinu, ktorý je najrozšírenejšou kryptomenou na svete, vo štvrtok pokračovala v oslabovaní a jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura). Táto digitálna mena klesla až na 69.821,18 USD za kus. Neskôr sa ale vrátila nad 70.000 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bitcoin prudko vzrástol po znovuzvolení Trumpa, ktorý sa stal podporovateľom sektora kryptomien. V apríli minulého roka bitcoin prudko klesol pod 75.000 USD po tom, ako prezident USA ohlásil rozsiahle clá, čo otriaslo globálnymi trhmi. O šesť mesiacov však jeho cena stúpla na rekordné maximum 126.251,31 USD. Terajší pokles spôsobuje najmä regulačná neistota. Americký Kongres vlani v júli schválil zákon o regulácii stablecoinov, čiže formy kryptomeny krytej tradičnými aktívami, ale širší zákon o kryptomenách sa zastavil v Senáte.
Hodnotu bitcoinu ovplyvnila aj Trumpova nedávna nominácia Kevina Warsha na čelo americkej centrálnej banky. Warsh už v americkom Federálnom rezervnom systéme pôsobil a pozorovatelia ho vnímajú ako obhajcu nezávislosti centrálnej banky. To upokojilo tradičné trhy, takže investori začali predávať bezpečné aktíva, ako je zlato a striebro. Ich ceny následne výrazne klesli. Mnohí investori začali predávať aj kryptomeny.
Trumpove úzke väzby na sektor kryptomien vyvolali obvinenia z konfliktu záujmov, keďže po návrate na post šéfa Bieleho domu propagoval vlastné firmy podnikajúce v oblasti kryptomien. Podľa nedávnych odhadov agentúry Bloomberg sa majetok Trumpovej rodiny v minulom roku len vďaka digitálnym aktívam zvýšil o 1,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1798 USD)
