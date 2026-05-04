Bitcoin prvýkrát od začiatku roka stúpol nad 80.000 USD za kus
Bitcoin strácal pôdu pod nohami už v období pred vypuknutím vojny v Iráne.
Autor TASR
Londýn 4. mája (TASR) - Digitálna mena bitcoin v pondelok prvýkrát od začiatku roka na chvíľu prekonala úroveň 80.000 USD (68.367,07 eura) za kus. Počas ázijského obchodovania táto najrozšírenejšia kryptomena na svete dosiahla hodnotu 80.595 USD, hoci neskôr ustúpila na zhruba 78.950 USD za kus. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.
Bitcoin strácal pôdu pod nohami už v období pred vypuknutím vojny v Iráne. Po tom, ako 30. januára uzavrel na úrovni 83.817 USD, sa obchodoval pod hranicou 80.000 USD. Od začiatku vojny v Iráne však podľa analytika a spoluzakladateľa firmy Coin Bureau Nica Puckrina bitcoin nadol tlačia vysoké ceny ropy. Pondelkové posilnenie tejto digitálnej meny preto pripísal miernemu zlacneniu ropy.
Hlavný trhový stratég spoločnosti Miller Tabak Matt Maley povedal, že bitcoin musí „zmysluplným spôsobom“ prekonať hranicu 80.000 USD a potom toto prelomenie udržať, aby to bolo signálom budúceho rastu kryptomeny.
(1 EUR = 1,17 USD)
