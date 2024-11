Bitcoin prvýkrát prekonal hranicu 80.000 USD

Singapur/Londýn 10. novembra (TASR) - Cena bitcoinu v nedeľu dosiahla nový rekord. Po prvý raz prekonala hranicu 80.000 USD, keďže digitálna mena pokračuje v raste po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA a vyhliadkach na zloženie Kongresu, v ktorom budú zákonodarcovia podporujúci kryptomenu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.



Cena bitcoinu v nedeľu po 13. h SEČ dosiahla bezprecedentných 80.092 USD (74.352,02 eura).



Trump v predvolebnej kampani sľúbil, že postaví USA do centra priemyslu digitálnych aktív, vrátane vytvorenia strategickej zásoby bitcoinov a vymenovania regulátorov, ktorí sú "zamilovaní" do digitálnych aktív.



Z utorkových volieb (5. 11.) vyšiel Trump v silnejšej pozícii, než sa očakávalo. Jeho Republikánska strana má kontrolu nad Senátom a je blízko k získaniu tesnej väčšiny v Snemovni.



Trumpov postoj kontrastuje so zásahom proti digitálnym aktívam za prezidenta Joea Bidena. Predseda Komisie pre cenné papiere a burzy Gary Gensler opakovane označil tento sektor za oblasť s výskytom podvodov a pochybení. USA zatočili s kryptomenami po prepade trhu v roku 2022 a sérii kolapsov, najmä po bankrote podvodnej burzy FTX Sama Bankmana-Frieda.



Spoločnosti a manažéri v oblasti digitálnych aktív vynaložili počas predvolebnej kampane v USA značné prostriedky na podporu kandidátov, ktorí sú vnímaní ako výhodní pre ich záujmy.



(1 EUR = 1,0772 USD)