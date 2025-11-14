< sekcia Ekonomika
Bitcoin prvýkrát za viac ako 6 mesiacov padol takmer na 95.000 USD
Dôvodom je výpredaj rizikových aktív v dôsledku zníženia očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v decembri uvoľní menovú politiku.
Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) - Cena bitcoinu na konci týždňa prvýkrát za viac ako šesť mesiacov padla takmer na 95.000 USD (81.762,63 eura). Dôvodom je výpredaj rizikových aktív v dôsledku zníženia očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v decembri uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa v piatok okolo 13.30 h SEČ obchodovala so stratou takmer 8 % (v priebehu 24 hodín) po 95.026,77 USD. Bitcoin zrejme zaznamená tretí týždenný pokles po sebe a v porovnaní s vrcholom dosiahnutým na začiatku októbra už stratil takmer 24 %.
Rizikové aktíva sa v uplynulých dňoch dostali pod tlak, keďže klesli očakávania, že Fed v decembri zníži sadzby. Rastúci počet predstaviteľov Fedu totiž signalizuje zdržanlivosť, pokiaľ ide o ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v decembri je teraz podľa trhu približne 50 %. Ešte na začiatku mesiaca to bolo takmer 90 % a na začiatku tohto týždňa niečo vyše 60 %.
Cena druhej najväčšej kryptomeny etherea padla o 11,8 % na 3094,65 USD.
(1 EUR = 1,1619 USD)
