Bitcoin rastie. Ako a kde ho nakúpiť?

Bratislava 27. marca (OTS) - Nadšenie okolo kryptomien dosahuje nové výšky, pričom Bitcoin prekonal svoje historické maximum a presiahol 65 000 €.Táto úspešná fáza prichádza po čase, kedy prevládala predstava, že Bitcoin sa zastaví na úrovni 20 000 € a nebude už schopný ďalšieho výraznejšieho rastu. Je to vítaný miľník pre každého, kto v posledných rokoch investoval, a dôkaz, že kryptomeny už majú svoje nezastupiteľné miesto vo svete financií.Očakávania pre budúcnosť sú preto veľké. Blíži sa halving Bitcoinu, významná udalosť, ktorá nastáva len raz za štyri roky. Po nej sa množstvo vyťažených Bitcoinov zníži na polovicu. To povedie k ich obmedzenejšej dostupnosti na trhu a zvýši ich vzácnosť. Mnohí experti predpovedajú, že cena Bitcoinu po nadchádzajúcom halvingu môže dosiahnuť až 150 000 € alebo ešte viac.S narastajúcou trhovou hodnotou sa zvyšuje aj záujem začiatočníkov o vstup do sveta kryptomien. Tu sa objavuje dilema: vydať sa na túto cestu samostatne, čo si vyžaduje značné množstvo samovzdelávania a odvahy riskovať, alebo dôverovať expertom?Odpoveďou na túto otázku môže byť slovenská spoločnosť Fumbi , ktorá ponúka jednoduché a bezpečné spôsoby investovania do kryptomien. S viac ako piatimi rokmi skúseností na trhu a viac ako 100 000 spokojnými klientmi sa Fumbi etablovalo ako spoľahlivá značka v investovaní do kryptomien, pričom viac ako 98% klientov na platforme je momentálne v zisku.Takže bez ohľadu na to, ktorú cestu do sveta kryptomien si vyberiete, je dôležité ísť do toho s otvorenými očami a používať zdravý rozum. Investovanie vždy nesie určité riziká, ale správne rozhodnutia a spoľahliví partneri, ako je Fumbi, môžu tieto riziká výrazne znížiť. Kryptomeny ponúkajú obrovský potenciál na zmenu sveta financií a ich používatelia neustále pribúdajú.Počas celého marca môžu noví Fumbi klienti investovať bez akýchkoľvek vstupných poplatkov, čím získajú najvýhodnejšie podmienky na Slovensku. A to ešte nie je všetko: každý vklad nad 100 € je automaticky zaradený do súťaže o vzrušujúcu cenu 3 000 € v Bitcoine. Investujte do kryptomien s Fumbi jednoducho a bezpečne už od 50 €