Bitcoin rastie, približuje sa k hranici 100.000 dolárov

Londýn 6. januára (TASR) - Cena bitcoinu v pondelok stúpla a tesne sa priblížila k hranicu 100.000 USD. Najznámejšia digitálne mena tak opäť naberá na sile a zotavuje sa z poklesu koncom minulého roka, keď si americkí investori vyberali zisky po strmom náraste bitcoinu v reakcii na víťazstvo Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Najväčšia digitálna mena v pondelok dopoludnia vzrástla o 1,41 % na 99.871 USD (96.971,55 eura). V nedeľu (5. 1.) vykázala týždenný zisk 5,66 %, čo bolo najviac od 24. novembra, podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg.



Rekordný rast bitcoinu v roku 2024 sa vyčerpal koncom decembra, keď si investori chceli zaúčtovať zisky. Optimizmus spojený s vyhliadkami na priaznivejšie regulácie kryptomien po návrate Trumpa do Bieleho domu 20. januára pomohol po voľbách vytlačiť v polovici decembra cenu bitcoinu na historické maximum 108.315 USD.



V pondelok sa v USA zíde Kongres, aby potvrdil Trumpovo víťazstvo v prezidentských voľbách. Analytici predpovedajú ďalší rast bitcoinu vzhľadom na očakávané regulačné reformy Trumpovej vlády.



K ďalšiemu posilňovaniu bitcoinu dochádza po tom, ako investori v piatok (3. 1.) naliali čistých 908 miliónov USD do amerických bitcoinových fondov obchodovaných na burze. To bol podľa údajov Bloomberg piaty najväčší prílev financií od spustenia týchto fondov v januári 2024 a nasledoval po tom, ako 19. decembra došlo k rekordnému čistému odlevu vo výške 680 miliónov USD.



Analytici zostávajú optimistickí, pokiaľ ide o budúcu výkonnosť bitcoinu, a viacerí predpovedajú, že by mohol do konca roka 2025 dosiahnuť hranicu 200.000 USD.



(1 EUR = 1,0299 USD)