Bitcoin rovnako ako ďalšie kryptomeny pokračuje v raste

New York 27. apríla (TASR) - Bitcoin rovnako ako ďalšie kryptomeny pokračoval v utorok v raste po výraznom posilnení na začiatku týždňa.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa podľa stránky CoinDesk podvečer okolo 18.00 h SELČ predávala s plusom 2,78 % po 55.100 USD (45.582,40 eura). Ethereum si v priebehu uplynulých 24 hodín pripísalo 6,22 % a obchodovalo sa po 2674 USD. Ripple (XRP) stúplo o vyše 13 % a stellar o takmer 12 %.



Digitálne meny podporila správa, že banka JPMorgan Chase pripravuje spustenie aktívne riadeného bitcoinového fondu. To by znamenalo, že najväčšia americká megabanka, u ktorej to je najmenej pravdepodobné, uzná kryptomeny ako novú triedu aktív, uviedla stránka CoinDesk. JPMorgan by fond údajne mohla spustiť už v lete.



Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal v 1. štvrťroku čistý zisk 438 miliónov USD. Pozitívny vplyv predaja časti bitcoinov Tesly na zisk dosiahol 101 miliónov USD. Americký výrobca elektromobilov na začiatku roka nakúpil bitcoiny za 1,5 miliardy USD.



Šéf automobilky Elon Musk na Twitteri uviedol, že Tesla predala 10 % zo svojich bitcoinov, aby dokázala likviditu bitcoinu ako alternatívy k hotovosti. Musk dodal, že z bitcoinov, ktoré vlastní on osobne, nič nepredal.



(1 EUR = 1,2088 USD)