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Bitcoin sa dostal na najvyššiu úroveň za takmer 2 týždne
Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa v pondelok okolo 13.00 h SELČ obchodovala so ziskom 1359,25 USD alebo 2,11 % po 65.873,09 USD (56.949,16 eura).
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Bitcoin sa na začiatku týždňa posilnil a jeho cena sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer 2 týždne. Rizikový apetít investorov podporila správa, že USA a Irán dosiahli dohodu o ukončení nepriateľských akcií, a informácie o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa v pondelok okolo 13.00 h SELČ obchodovala so ziskom 1359,25 USD alebo 2,11 % po 65.873,09 USD (56.949,16 eura). Druhá najväčšia digitálna mena, ether, stúpla o vyše 4 % na 1740 USD. Menšie tokeny ako Solana a XRP zaznamenali ešte väčšie zisky.
Posilnenie prichádza po nedávnych otrasoch na trhu, počas ktorých cena bitcoinu klesla pod hranicu 60.000 USD a dostala sa na najnižšiu úroveň od októbra 2024.
„Kľúčová úroveň, ktorú treba pri bitcoine sledovať, je 67.000 dolárov, kde sa stretáva viacero faktorov vrátane objemov a kĺzavých priemerov,“ uviedol manažér hedgeového fondu Apollo Crypto zameraného na digitálne aktíva Pratik Kala.
(1 EUR = 1,1567 USD)
Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa v pondelok okolo 13.00 h SELČ obchodovala so ziskom 1359,25 USD alebo 2,11 % po 65.873,09 USD (56.949,16 eura). Druhá najväčšia digitálna mena, ether, stúpla o vyše 4 % na 1740 USD. Menšie tokeny ako Solana a XRP zaznamenali ešte väčšie zisky.
Posilnenie prichádza po nedávnych otrasoch na trhu, počas ktorých cena bitcoinu klesla pod hranicu 60.000 USD a dostala sa na najnižšiu úroveň od októbra 2024.
„Kľúčová úroveň, ktorú treba pri bitcoine sledovať, je 67.000 dolárov, kde sa stretáva viacero faktorov vrátane objemov a kĺzavých priemerov,“ uviedol manažér hedgeového fondu Apollo Crypto zameraného na digitálne aktíva Pratik Kala.
(1 EUR = 1,1567 USD)