Bitcoin sa nakrátko opäť dostal nad 55.000 USD

Hongkong 10. marca (TASR) - Cena bitcoinu sa uprostred týždňa opäť nakrátko dostala nad 55.000 USD (46.241,80 eura). Podporilo ju predovšetkým zvýšenie rizikového apetítu investorov. Neskôr však bitcoin prišiel o svoje zisky.



Okolo poludnia sa najznámejšia a najväčšia kryptomena obchodovala v Hongkongu so stratou 2,1 % okolo 53.500 USD. Stále je v porovnaní so začiatkom týždňa v pluse a zotavuje sa z oslabovania z konca februára.



"Vôbec by ma neprekvapilo, ak by cena atakovala februárový rekord 58.350 USD," uviedol analytik firmy Pepperstone Group Chris Weston.



Kryptomeny podporuje rastúci záujem inštitucionálnych investorov. Takisto sa očakáva, že nové stimuly v USA podporia finančné trhy, čo má tiež pozitívny vplyv na kryptoaktíva.



Trhová kapitalizácia bitcoinu v utorok (9. 3.) druhýkrát prekonala hranicu 1 bilión USD, prvýkrát sa jej to na niekoľko dní podarilo 19. februára, neskôr opäť klesla pod túto hranicu.



Aj napriek tomu, že sa aktuálne pohybuje pod rekordným maximom 58.332,35 USD, bitcoin má za sebou prudké posilňovanie, keď si od začiatku roka polepšil o viac než 80 % a počas uplynulých 12 mesiacov o 570 %.



(1 EUR = 1,1894 USD)