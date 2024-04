New York/Singapur 14. apríla (TASR) - Bitcoin sa oslabil takmer o 8 % a zaznamenal najprudší pokles za viac ako 1 rok. Dôvodom bol útok Iránu na Izrael. Eskalácia geopolitického napätia na Blízkom trhu totiž znížila rizikový apetít investorov, čo je varovaním pre globálne trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Bloomberg a Reuters.



Cena bitcoinu v sobotu (13. 4.) padla o 7,9 % na 61.842 USD (58.056,70 eura). To bol jeho najprudší pokles od marca 2023. Najväčšia a najznámejšia kryptomena neskôr vymazala časť strát a v nedeľu okolo 10.30 h SELČ sa obchodovala s mínusom 3,7 % (v priebehu 24 hodín) po 64.804,65 USD. Bitcoin sa 14. marca dostal až na rekordných 73.794 USD, odvtedy už stratil vyše 16 %.



Oslabili aj ďalšie kryptomeny, ako ethereum či solana. Ethereum sa v nedeľu predpoludním predávalo so stratou viac ako 5 % po 3094,07 USD, keď v sobotu jeho cena padla až na 2930 USD.



Irán v noci na nedeľu v odvete za úder na iránsky konzulát v sýrskom Damasku zaútočil dronmi a raketami na Izrael. Konflikt v regióne tak eskaloval a dostal sa do novej nebezpečnej fázy. S kryptomenami sa obchoduje aj počas víkendov, čo dáva investorom signál, aká bude nálada na tradičných trhoch, keď sa v pondelok opäť otvoria.



(1 EUR = 1,0652 USD)