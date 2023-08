Bitcoin sa prepadol o 9 % na dvojmesačné minimum

Londýn 18. augusta (TASR) - Bitcoin sa v noci na piatok náhle prepadol až o 9 % a dostal sa na dvojmesačné minimum. Tým sa vymanil zo svojho úzkeho obchodného pásma z posledných týždňov. Jedným dôvodov je zrejme oznámenie firmy Elona Muska SpaceX, že predala všetky svoje bitcoiny. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa počas ázijského obchodovania dostala až na 26.172 USD (24.011 eur), čo bolo najmenej za dva mesiace. Okolo 10.20 h SELČ sa bitcoin podľa CoinMarketCap obchodoval so stratou 7,44 % (v priebehu 24 hodín) po 26.433,46 USD.



Za najprudším jednodňovým prepadom bitcoinu od novembra 2022, keď skolabovala krytomenová burza FTX, je okrem všeobecného zníženia rizikového apetítu investorov, ktorý spôsobil výpredaj na globálnych akciových trhoch, aj správa denníka Wall Street Journal, že spoločnosť SpaceX sa zbavila všetkých svojich bitcoinov.



Druhá najväčšia kryptomena ether sa v piatok predpoludním obchodovala so stratou 6,20 % po 1683,96 USD.



Podľa analytika firmy Bitwise Asset Management Ryana Rasmussena to bol "jeden z najbrutálnejších náhlych výpredajov, aké sme v histórii bitcoinu videli". Aktuálne sa špekuluje, že výpredaj spustila Muskova SpaceX.



(1 EUR = 1,09 USD)