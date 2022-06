Bitcoin sa v pondelok mierne zotavil a opäť sa dostal nad 20 tisíc USD

Londýn/Hongkong 20. júna (TASR) - V kryptoodvetví panuje na začiatku nového týždňa veľká nervozita. Bitcoin sa síce mierne zotavil z víkendového pádu a jeho cena sa drží nad 20.000 USD (19.073 eur), investori sa však obávajú pokračovania výpredaja a toho, že problémy veľkých hráčov v odvetví spôsobia výrazné turbulencie na trhu.



Bitcoin v sobotu (18. 6.) klesol až na 17.592,78 USD, keď sa dostal pod psychologickú hranicu 20.000 prvýkrát od decembra 2020. Ešte v nedeľu (19. 6.) sa najväčšia a najznámejšia kryptomena mierne zotavila a v pondelok okolo 16.30 h SELČ sa predávala s plusom 6,64 % (v priebehu 24 hodín) po 20.622,77 USD.



Od začiatku roka bitcoin stratil 55 % svojej hodnoty, len tento mesiac padol o 35 %. Od minulého novembra, keď sa jeho cena dostala na rekordné maximum takmer 69.000 USD, už padol o viac než 70 %. Hodnota globálneho trhu kryptomien sa znížila na približne 950 miliárd USD. Na porovnanie, v novembri 2021 dosiahla rekordných 2,9 bilióna USD.



Oslabovanie bitcoinu spôsobuje problémy veľkým kryptofirmám. Ďalší pokles by podľa hráčov na trhu mohol spustiť dominový efekt, keďže ďalší kryptoinvestori budú nútení predávať, aby pokryli svoje straty.



Kryptohedžový fond Three Arrows Capital skúma viacero možností, ako riešiť svoje problémy, vrátane predaja aktív alebo finančnej pomoci od inej firmy. Americká kryptoúverová spoločnosť Celsius Network pozastavila výbery.



Vývoj ceny bitcoinu má negatívny vplyv aj na menšie krytomeny. Dvojka v odvetví ether počas víkendu padla pod psychologicky dôležitú hranicu 1000 USD. V pondelok popoludní sa predávala s plusom 9,5 % po 1130 USD.



Hlavným dôvodom výpredaja kryptomien je výrazné zníženie rizikového apetítu investorov, ktorí sa obávajú, že agresívne sprísňovanie menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed) stiahne ekonomiku do recesie. Ďalším negatívnym faktorom je zhoršovanie likvidity firiem pôsobiacich v odvetví, keď čoraz viac z nich sa dostáva do finančných problémov.



(1 EUR = 1,0486 USD)