Bitcoin sa v pondelok posilnil o 12 %

Londýn/New York 26. apríla (TASR) - Bitcoin sa v pondelok po piatich dňoch nepretržitého poklesu výrazne posilnil.



Cena Bitcoinu v pondelok vyskočila o 12 % a dostala sa nad 53.000 USD (43.856 eur). To je jeho najprudší denný nárast od začiatku februára. V nedeľu (25. 4.) bitcoin padol až na 47.079 USD, čo bolo najmenej od marca.



Najznámejšiu a najstaršiu kryptomenu podporila správa Coindesk, že banka JPMorgan Chase pripravuje spustenie aktívne riadeného bitcoinového fondu už v lete. Podľa niektorých boli za posilnením bitcoinu opäť vyjadrenia šéfa Tesly Elona Muska na Twitteri.



V pondelok si polepšili aj tituly s expozíciou v kryptomenách. Akcie Monex Group stúpli o 7,1 %, Remixpoint o 7 % a Ceres o 6,1 %. Akcie Coinbase Global sa zvýšili o 4,6 % a akcie Riot Blockchain vyskočili o 9 %.



Termínované kontrakty na bitcoin však nesignalizovali žiadne ďalšie výraznejšie posilňovanie. Aprílový kontrakt vzrástol na 53.665 USD, kontrakty od mája do septembra sa pohybovali v pásme od 52.145 USD po 55.635 USD.



Bitcoin však má dobrú strednodobú výkonnosť, keď stále je od začiatku roka v pluse približne o 80 %. Podporuje ho predovšetkým rastúca akceptácia medzi investormi a firmami. V posledných mesiacoch o bitcoin prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square. Tesla dokonca už začala v USA akceptovať bitcoin pri platbách za svoje elektromobily.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.



(1 EUR = 1,2085 USD)