< sekcia Ekonomika
Bitcoin sa v pondelok zotavil a dostal sa nad 63.000 USD
Bitcoin sa v pondelok okolo 19.30 h SEČ obchodoval so ziskom 1,26 % po 61.431,04 USD, pričom popoludní sa dostal nad 63.000 USD.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Bitcoin sa na začiatku nového týždňa zotavil z prudkého víkendového poklesu a opäť sa dostal nad hranicu 63.000 USD (57.592 eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu Investing.com.
Najväčšia kryptomena na svete posilnila po tom, ako sa zmiernila vlna núteného uzatvárania investičných pozícií. Náladu na trhu zlepšilo aj zotavenie akciových trhov po minulotýždňovom výpredaji technologických titulov. Negatívnym faktorom sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.
Bitcoin sa v pondelok okolo 19.30 h SEČ obchodoval so ziskom 1,26 % po 61.431,04 USD, pričom popoludní sa dostal nad 63.000 USD. Počas sobotňajšieho (21. 11.) výpredaja jeho cena klesla až na 55.326,30 USD, čo bolo najmenej od septembra 2024. Následne sa však zotavil o viac ako 9 %, keď sa zmiernil tlak nútených predajov.
Podľa údajov analytickej spoločnosti CoinGlass viedol prudký pokles cien kryptomien počas 24 hodín k likvidácii obchodných pozícií využívajúcich finančnú páku v celkovej hodnote približne 1,8 miliardy USD. Z toho asi 1,3 miliardy USD pripadalo na investorov, ktorí špekulovali na rast cien.
Nútené uzatváranie pozícií obchodníkov využívajúcich požičané prostriedky prehĺbilo víkendové straty a zvýšilo volatilitu na trhu s digitálnymi aktívami.
Napriek pondelkovému zotaveniu zostáva nálada na trhu opatrná. Investori sa obávajú vysokého ocenenia technologických spoločností a neistoty týkajúcej sa ďalšieho vývoja menovej politiky v USA.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Najväčšia kryptomena na svete posilnila po tom, ako sa zmiernila vlna núteného uzatvárania investičných pozícií. Náladu na trhu zlepšilo aj zotavenie akciových trhov po minulotýždňovom výpredaji technologických titulov. Negatívnym faktorom sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.
Bitcoin sa v pondelok okolo 19.30 h SEČ obchodoval so ziskom 1,26 % po 61.431,04 USD, pričom popoludní sa dostal nad 63.000 USD. Počas sobotňajšieho (21. 11.) výpredaja jeho cena klesla až na 55.326,30 USD, čo bolo najmenej od septembra 2024. Následne sa však zotavil o viac ako 9 %, keď sa zmiernil tlak nútených predajov.
Podľa údajov analytickej spoločnosti CoinGlass viedol prudký pokles cien kryptomien počas 24 hodín k likvidácii obchodných pozícií využívajúcich finančnú páku v celkovej hodnote približne 1,8 miliardy USD. Z toho asi 1,3 miliardy USD pripadalo na investorov, ktorí špekulovali na rast cien.
Nútené uzatváranie pozícií obchodníkov využívajúcich požičané prostriedky prehĺbilo víkendové straty a zvýšilo volatilitu na trhu s digitálnymi aktívami.
Napriek pondelkovému zotaveniu zostáva nálada na trhu opatrná. Investori sa obávajú vysokého ocenenia technologických spoločností a neistoty týkajúcej sa ďalšieho vývoja menovej politiky v USA.
(1 EUR = 1,0939 USD)