Bitcoin sa výrazne posilnil a jeho cena sa dostala nad 21 000 dolárov

New York 9. septembra (TASR) - Bitcoin sa v piatok výrazne posilnil a jeho cena sa dostala nad 21.000 USD (20.897,60 eura). Vzrástli aj ďalšie kryptomeny. Podporilo ich oslabenie dolára a zlepšenie nálady nad trhoch.



Bitcoin sa v piatok okolo 18.00 SELČ podľa CoinMarketCap predával s plusom 10,36 % - v priebehu 24 hodín - po 21.254,14 USD. Ak si udrží svoje zisky, bol by to jeho najprudší denný nárast od konca februára.



Druhá najväčšia kryptomena ether si polepšila o 5,5 % a po 18.00 SELČ sa obchodovala po 1720,88 USD.



Podľa expertov posilnenie kryptomien nemá žiadnu konkrétnu príčinu okrem zlepšenia nálady na trhoch, ktorú podporilo aj oslabenie dolára.



(1 EUR = 1,0049 USD)