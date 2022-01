Bitcoin si v roku 2021 pripísal 60 %

Londýn 1. januára (TASR) - Bitcoin ukončil rok 2021, počas ktorého získal širšiu akceptáciu a jeho cena sa dostala na nový rekord, poklesom. Naďalej však zostáva vysoko volatilným aktívom a ani kryptomenoví experti presne nevedia, aký vývoj ho čaká v roku 2022.



Od decembra 2020 do apríla 2021 sa hodnota bitcoinu viac než strojnásobila a jeho cena sa dostala na 60.000 USD (52.975,45 eura). Začiatkom novembra sa dostal až na rekordných takmer 69.000 USD, ale potom sa výrazne oslabil a rok 2021 uzavrel hlboko pod hranicou 50.000 USD.



Počas decembra sa bitcoin síce oslabil o 19 %, čo bol jeho najprudší mesačný pokles od mája, ale za celý rok 2021 si pripísal 60 %. V sobotu okolo 16.30 h SEČ sa podľa CoinMarketCap obchodoval so stratou 1,72 % (za 24 hodín) po 47.149,96 USD.



Aktuálne volatilné obchodovanie bez jasného smerovania s možnosťou ďalšieho tlaku smerom nadol "spôsobilo na trhu digitálnych aktív veľa neistoty", uviedol šéf investičného fondu do kryptomien ARK36 Loukas Lagoudis. Dodal však, že pokračujúce prijímanie digitálnych aktív inštitucionálnymi investormi a ich ďalšia integrácia do tradičného finančného systému bude motorom rastu krypto aktív počas roka 2022.



Bitcoin má podľa mnohých expertov a ekonómov za sebou prelomový rok, počas ktorého získal širšiu akceptáciu, stal sa súčasťou mainstreamu a získal väčší záujem zo strany finančných profesionálov a verejnosti.



Šéf TIAA Bank pre svetové trhy Chris Gaffney poukázal na koncoročnú volatilitu a bitcoin naďalej považuje za špekulatívne aktívum.



Mnohí však poukazujú na to, že aktuálny pokles o 30 % z rekordného maxima je slabší v porovnaní s jeho minulými pádmi. Podľa Bespoke Investment Group predchádzajúce oslabenia z rekordov predstavovali v priemere 46 %. Napríklad uprostred minulého roka bitcoin dočasne stratil viac než 50 %. Fanúšikovia bitcoinu počítajú s jeho zotavením a nárastom na nový rekord.



Niektorí analytici tlmia optimizmus. Jedným z dôvodov je postupné sprísňovanie regulácie kryptomien po celom svete. Navyše bitcoin postupne stráca dominantné postavenie medzi digitálnymi menami, keď celé odvetvie prudko expanduje. Podľa analytikov sa na neho doťahuje druhá najväčšia kryptomena ethereum. Najvýraznejšie sa v roku 2021 posilnil binance coin (takmer 1300 %).



(1 EUR = 1,1326 USD)