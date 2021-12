Bitcoin pokračuje v poklese, v stredu si neudržal svoje zisky z noci

New York 29. decembra (TASR) - Bitcoin si neudržal svoje zisky z noci a uprostred týždňa pokračuje v poklese. Najväčšia a najznámejšia kryptomena zrejme zaznamená najhorší mesiac od mája.



Bitcoin sa v stredu okolo 14.45 h SEČ podľa CoinMarketCap predával so stratou 4,4 % (v priebehu 24 hodín) po 47.073,33 USD (41.543,84 eura), keď predtým sa jeho cena znížila pod 47.000 USD. V utorok (28. 12.) sa oslabil takmer o 7 % a od začiatku decembra približne o 18 %.



Trhová kapitalizácia celého trhu kryptomien podľa CoinGecko v decembri zatiaľ klesla asi o 420 miliárd USD.



Dopyt po kryptomenách, ktoré patria medzi najšpekulatívnejšie investície, sa na konci tohto roka oslabil. Jedným z dôvodov je, že americká centrálna banka (Fed) začala obmedzovať pandemické monetárne stimuly a pripravuje sa na zvyšovanie úrokových sadzieb v budúcom roku.



Monetárne stimuly tento rok podporili ceny rôznych tried aktív. Experti však aktuálne nepočítajú s prudkým prepadom kryptomien, ktoré sa čoraz viac stávajú súčasťou finančného mainstreamu.



(1 EUR = 1,1331 USD)