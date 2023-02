New York/Londýn 16. februára (TASR) - Bitcoin si vo štvrtok polepšil o 11 % a jeho cena sa dostala najvyššie od polovice augusta 2022. Hodnota celého trhu s kryptomenami stúpla takmer o 85 miliárd USD (79,44 miliardy eur). A to aj napriek plánom vlády USA na sprísnenie regulácie odvetvia.



Bitcoin sa podľa CoinMarketCap okolo 10.45 h SEČ predával so ziskom (v priebehu 24 hodín) o 11,16 % po 24.616,71 USD. Druhá najväčšia digitálna mena ether vzrástla o 8,72 % na 1684,70 USD. Hodnota celého trhu s kryptomenami sa podľa CNBC zvýšila o viac ako 84,8 miliardy USD.



V minulom roku padla hodnoty kryptotrhu takmer o 1,4 bilióna USD, keď odvetvie zasiahli turbulencie a bankroty, čo zavŕšil kolaps veľkej kryptomenovej burzy FTX. Negatívny vplyv na kryptomeny malo aj zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré znížilo rizikový apetít investorov.



(1 EUR = 1,07 USD)