Bitcoin v decembri klesol, ale za celý rok 2024 strmo vzrástol

New York 1. januára (TASR) - Cena digitálnej meny bitcoin sa v roku 2024 viac ako zdvojnásobila. Podporili ju očakávania priaznivejšieho regulačného prostredia v USA za vlády novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Rekordný rast bitcoinu sa ale ku koncu roka 2024 zakolísal, čo viedlo v decembri k jeho prvému poklesu od augusta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena na svete v polovici decembra nakrátko prekročila hranicu 100.000 USD a vyšplhala sa na historické maximum 108.315 USD (104.259,31 eur). V závere decembra však cena bitcoinu klesla, keďže americkí investori si vyberali zisky po strmom náraste digitálnej meny, ktorý vyvolalo víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách.



Bitcoin kolísal okolo 94.000 USD v utorok (31. 12.) v New Yorku, čo bolo približne 14.000 USD pod rekordným maximom z polovice decembra. V stredu popoludní v Singapure sa jeho hodnota znížila na 93.518 USD. Aj ďalšie kryptomeny zamierili nadol.



Za celý minulý rok bitcoin vzrástol o viac ako 120 % a druhá najväčšia kryptomena ethereum o takmer 50 %. To podľa údajov CoinGecko posunulo trhovú hodnotu tohto sektora na zhruba 3,5 bilióna USD.



Analytici predpovedajú kryptomenám ďalšie zisky v roku 2025. "Sme stále presvedčení, že 100.000 USD nie je posledným míľnikom. Očakávame, že bitcoin dosiahne cyklické maximum 200.000 USD koncom roka 2025," napísali analytici z maklérskej spoločnosti Bernstein v poznámke pre klientov. MicroStrategy, softvérová firma, ktorá sa stala najväčším vlastníkom bitcoinov na svete, zaznamenala v roku 2024 takmer päťnásobný nárast akcií.



Firma, ktorá sa nedávno pripojila k akciovému indexu Nasdaq-100, sa teraz považuje za ukazovateľa pre bitcoin, pričom jej pohyb úzko súvisí so sentimentom voči digitálnym aktívam. Niekoľko menších spoločností sa riadi jej zoznamom a prideľuje časť svojej hotovosti bitcoinom.



Veľká časť optimizmu sa začala vlani v januári, keď americká Komisia pre cenné papiere a burzu schválila zmeny pravidiel, ktoré umožnili vytváranie obchodných fondov s bitcoinami na burzách v USA. To bol prelomový moment pre širší kryptopriemysel. Tento krok dodal sektoru inštitucionálnu legitimitu a zlepšil jeho príťažlivosť.



Víťazstvo Trumpa, ktorý sľúbil, že zo Spojených štátov urobí "hlavné mesto kryptomien na planéte" a nahromadí národné zásoby bitcoinov, ešte viac posilnilo pozíciu odvetvia.



Horúčkové špekulácie na trhu kryptomien však v závere minulého roka ochladli aj v súvislosti s vyhliadkami na ďalšie znižovania úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fed), čo nahlodáva chuť investorov na rizikovejšie aktíva.



(1 EUR = 1,0389 USD)