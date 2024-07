Bitcoin v pondelok vzrástol

New York 15. júla (TASR) - Bitcoin v pondelok vyskočil na dvojtýždňové maximum po tom, čo pokus o atentát na kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa podporil špekulácie, že šance na jeho víťazstvo sa zvýšili. Trump je považovaný za stúpenca digitálnych mien. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Trump v novembrových voľbách v USA kandiduje proti demokratickému prezidentovi Joeovi Bidenovi a odsúdil pokusy demokratov regulovať kryptosektor.



Najväčšia digitálna mena bitcoin v pondelok popoludní vzrástla o vyše 5 % a prekročila hranicu 63.000 USD, pričom nakrátko dosiahla dvojtýždňové maximum 63.273 USD (58.011,37 eura). Neskôr bitcoin časť ziskov zmazal a tesne po 17.00 h SELČ sa predával po 63.118 USD. Trhy tak zareagovali na zvýšené šance Trumpa na víťazstvo po atentáte a tiež na katastrofálnu debatu prezidenta Bidena s Trumpom koncom júna.



Aj digitálna mena ethereum v pondelok vzrástla, a to takmer o 6 % na 3364,20 USD.



Jednou z kľúčových otázok na globálnych trhoch teraz je, či digitálne meny naberú na dynamiku na základe argumentu, že návrat Trumpa do Bieleho domu by znamenal zníženie daní, vyššie clá a voľnejšie regulácie.



(1 EUR = 1,0907 USD)