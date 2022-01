Bitcoin vo štvrtok klesol na niekoľkomesačné minimum

New York 6. januára (TASR) - Bitcoin vo štvrtok nakrátko klesol pod hranicu 43.000 USD (37.989,22 eura). Najznámejšia digitálna mena testuje niekoľkomesačné minimá po tom, ako zápisnica z decembrového zasadnutia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) odhalila, že sa prikláňa k agresívnejšej politike. To oslabilo chuť investorov po rizikovejších aktívach.



Najväčšia svetová kryptomena sa vo štvrtok dopoludnia prepadla až na 42.500 USD. Neskôr však časť strát zmazala a o 15.42 h SEČ sa predávala po 43.113 USD, čo predstavuje pokles o 7,23 %.



Začiatkom novembra sa cena bitcoinu vyšplhala až na rekordných takmer 69.000 USD, ale potom zamierila nadol a rok 2021 uzavrela hlboko pod hranicou 50.000 USD.



Pohyby na trhoch s kryptomenami sú čoraz viac zosúladené s pohybmi na tradičných trhoch, keďže počet inštitúcií obchodujúcich s kryptomenami a inými aktívami rastie.



Analytici tiež sledujú vplyv protivládnych protestov v Kazachstane (ktoré spočiatku vyvolali rastúce ceny pohonných látok) na cenu bitcoinu. Táto stredoázijská krajina bola totiž druhým najväčším svetovým centrom pre ťažbu bitcoinov, uviedlo minulý rok britské Cambridge Center for Alternative Finance.



Kazašská vláda však začala koncom minulého roka tvrdo zasahovať proti ťažbe bitcoinov, ktorá je energeticky veľmi náročná.



(1 EUR = 1,1319 USD)