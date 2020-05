Bitcoin zastihol ďalší halving, môže to viesť k rastu ceny

Bratislava 12. mája (TASR) – V pondelok (11. 5.) došlo k ďalšiemu halvingu v kryptomenovej sieti bitcoinu, čo znamená, že v porovnaní s predošlými štyrmi rokmi sa dá za nový blok vyťažiť už iba polovica bitcoinov. Pri nezmenenom dopyte to môže viesť k dlhodobému rastu ceny, tvrdí to spoločnosť Fumbi.



Predchádzajúce halvingy nastali v rokoch 2012 a 2016. V oboch prípadov narástla cena tohto digitálneho aktíva v nasledujúcich rokoch na 10 a viacnásobok. V roku 2012 pred halvingom stál jeden bitcoin zhruba 12 dolárov, pričom pred ďalším halvingom v roku 2016 už okolo 650 dolárov. Pred pondelkovým halvingom bola cena bitcoinu stabilizovaná na úrovni okolo 9000 dolárov.



Bitcoin môže pri cenovom náraste podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Fumbi Juraja Forgácsa nadobudnúť vo finančnom systéme inú funkciu ako doteraz. „Pri opätovnom náraste na desaťnásobok by sa celková veľkosť trhu s bitcoinom priblížila veľkosti trhu so zlatom,“ vysvetlil.



Rizikom je však stále vývoj právnej regulácie a postoj autoritárskych štátov, ktoré túto zmenu z politických dôvodov nepodporujú. „Prvým štátom, ktorý na začiatku roka 2020 umožnil bankám poskytovať služby nákupu a správy kryptomien, je Nemecko,“ dodala spoločnosť.