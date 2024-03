Bitcoin zostáva vysoko volatilný, v noci padol približne o 7 %

New York 15. marca (TASR) - Bitcoin v noci na piatok (15. 3.) prudko klesol. To dokazuje, že najväčšia kryptomena na svete naďalej zostáva volatilná, a to aj napriek čoraz väčšej akceptácii vo finančnom svete. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Podľa údajov spoločnosti Coin Metrics cena bitcoinu v piatok padla až na 67.000 USD (61.327,23 eura), pričom vo štvrtok neskoro večer sa ešte obchodoval nad úrovňou 72.000 USD. To znamená, že bitcoin sa oslabil približne o 7 %. V piatok okolo 13.53 h SEČ sa predával po 67.639,95 USD.



Dôvod výrazného poklesu ceny najznámejšej a najstaršej krpytomeny nebol bezprostredne jasný. Bitcoin sa od začiatku roka posilnil približne o 57 % a v noci jeho cena klesla takmer z rekordných hodnôt. V posledných mesiacoch ho podporili nové bitcoinové ETF, ktoré sa v januári začali obchodovať v USA.



"Myslím si, že je to zdravý pohyb. Odstraňujeme časť pákového efektu, ktorý sa v systéme vytvoril," uviedol v piatok pre CNBC generálny riaditeľ spoločnosti Crypto.com Kris Marszalek. Dodal, že predajný tlak pravdepodobne prichádza z trhu s opciami.



(1 EUR = 1,0925 USD)