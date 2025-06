BITmarkets: sprístupnenie kryptomien už nie je len v rukách nadšencov

Bratislava 30. júna (OTS) - Témou už druhého tohtoročného workshopu medzinárodnej burzy BITmarkets v Prahe bolaa dôveryhodnosť. Na júnovom stretnutí v zaplnenej pankráckej kaviarni BITmarkets Café sa diskutovalo najmä o novinkách v regulácii, ktoré predstavujú ďalší príklon hlavných svetových trhov – USA a EÚ – k oficiálnemu uznaniu kryptomien ako platidla alebo investičného aktíva.Americký Senát práve schválil tzv. GENIUS Act – prvý významný zákon, ktorý bol špeciálne navrhnutý na reguláciu digitálnych mien. Ten vytvára oficiálne pravidlá pre, teda digitálne verzie amerického dolára, ktoré si udržiavajú stabilnú hodnotu. Tie sú pritom okrem iného prostriedkom na obchodovanie s bitcoinom a ďalšími kryptomenami a ich oficiálnym uznaním sa tak svet kryptomien ešte viac otvára aj „obyčajnému“ človeku, ktorý sa necíti byť odborníkom.Európa však nezostala bokom a EÚ už v januári 2025 zaviedla vlastné komplexné predpisy týkajúce saa vytvorila tak jednotné pravidlá vo všetkých členských krajinách. MiCA, ako sa európska regulácia nazýva, umožňuje národným regulátorom okrem iného udeľovať licencie kryptomenovým zmenárňam . Tým sa odstraňuje ďalšie úzke hrdlo dôvery medzi drobnými investormi a aktérmi kryptomenového trhu.Nové pravidlá však neznamenajú, že by sa ľudia mali bezhlavo vrhnúť do nákupu kryptomien, zaznelo tiež na seminári s expertmi BITmarkets . Základné investičné pravidlá – finančné vzdelávanie, preverovanie poskytovateľov služieb a platforiem či diverzifikácia aktív – totiž platia rovnako pre tradičný svet peňazí, ako aj pre trh s kryptomenami.Pre edukatívne informácie určené tak pre začiatočníkov, ktorí ešte kryptomeny nevlastnia, ako aj pre pokročilých, ktorí si chcú systematicky plánovať svoje investície, ponúka BITmarkets pod heslom „Krypto jednoducho“ verejnosti svoju vzdelávaciu Akadémiu . Záujemca si takisto môže overiť svoje znalosti v kvíze , aby sám posúdil svoju úroveň. BITmarkets je kryptomenová burza, ktorá ponúka podporu vo viac ako 15 jazykoch 24 hodín denne , sedem dní v týždni. Investori sa môžu zapojiť do obchodovania s viac ako 200 kryptomenami a získať prístup k denným trhovým analýzam a rôznorodým vzdelávacím materiálom. Pre viac informácií navštívte BITmarkets.com alebo profil burzy na CoinMarketCap.com Kontakty:Služby spotového obchodovania vám poskytuje spoločnosť UAB BITmarkets, ktorá je autorizovaným prevádzkovateľom zmenárne virtuálnych mien a depozitnej peňaženky s virtuálnymi menami v Litve. Pôsobí na základe licencie č.: 306062346, je pod dohľadom Služby na vyšetrovanie finančnej kriminality a vystupuje pod ochrannou známkou BITmarkets.