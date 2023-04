Bittó Cigániková aj Šipoš trvajú na odstúpení guvernéra NBS z funkcie

Bratislava 16. apríla (TASR) - Guvernér Národnej banky Slovenska Peter K., ktorý sa mal podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) dopustiť prečinu podplácania, by mal odstúpiť z funkcie. Zhodujú sa na tom poslankyňa parlamentu za SaS Jana Bittó Cigániková a šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Poslanec pôsobiaci v Hlase-SD Matúš Šutaj Eštok je presvedčený o jeho nevine. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.



Šutaj Eštok hovorí o kriminalizácii opozície, vláda si podľa neho pomýlila spravodlivosť s politickou pomstou. Kritizuje tiež sudcu, ktorý v prípade rozhodol a tvrdí, že jediným dôkazom proti Petrovi K. je výpoveď kajúcnika. Bittó Cigániková označila jeho tvrdenie za zavádzajúce. Politici by sa podľa nej nemali stavať do role sudcov.

"Nehovoríme, že je automaticky vinný," povedala. Guvernér by však podľa nej mal odstúpiť z dôvodu politickej kultúry. Šipoš na vyjadrenia Šutaja Eštoka o kajúcnikovi reagoval, že "je to váš človek, ktorý vypovedá proti vám."



Diskutujúci sa dotkli aj témy predčasných parlamentných volieb. Šipoš si vie predstaviť na kandidátnej listine OĽANO súčasnú vicepremiérku a líderku strany Za ľudí Veroniku Remišovú. "Zatiaľ sme sa so stranou Za ľudí nebavili o nejakých plánoch alebo spoločnom postupe do volieb," dodal. Šutaj Eštok zároveň potvrdil, že je vysoko pravdepodobné, že na kandidátke Hlasu-SD sa objaví predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Bittó Cigániková si nemyslí, že by mala strana SaS pred voľbami vylúčiť rokovania so stranou Hlas-SD.