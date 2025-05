Biznis konferencia krajín V4 sa bude konať 10. júna v Bratislave

Bratislava 2. mája (TASR) - Biznis konferencia krajín V4 sa bude tento rok konať 10. júna v Bratislave aj za účasti eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča. Hlavnými témami konferencie budú obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, klesajúca konkurencieschopnosť európskych firiem, automobilový priemysel a globálne obchodné partnerstvá s rozvíjajúcimi sa trhmi. V piatok o tom informoval zakladateľ konferencie Lukáš Parízek.



„Organizáciou konferencie Visegrad 4 Business tento rok reagujeme na dynamické zmeny v medzinárodnom obchode. Reflektujú to nielen témy podujatia, ale aj vysoký záujem a účasť domáceho priemyslu aj partnerov zo zahraničia. Diskusiou o najpálčivejších hospodárskych témach sa budeme usilovať jednotne tlmočiť dopyt od podnikateľov smerom k verejnému sektoru s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny a opatrenia,“ uviedol Parízek.



Konferenciu organizujú od roku 2022 štyri podnikateľské organizácie z regiónu V4, a to Rada slovenských exportérov, česká Asociace Exportérů, Združenie maďarských podnikateľov MAPI Klub a poľské Ekonomické fórum.