Biznis na zelenej lúke vlani v SR založilo vyše 21.000 podnikateľov

Bratislava 17. februára (TASR) - Po zaváhaní z roku 2018, keď sa prudký rast nových firiem zastavil, padali v roku 2019 historické rekordy. Vlani totiž na Slovensku vzniklo dovedna 21.443 firiem, z toho bolo 181 akciových spoločností a 21.262 spoločností s ručením obmedzeným. Ide o najvyšší počet nových podnikov za posledných desať rokov.



Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode podnikalo na Slovensku ku koncu decembra 2019 dovedna 289.806 podnikov a novovzniknuté podniky z tohto čísla ukrojili približne 7-percentný podiel.



"Na Slovensku sme prudký nárast novovzniknutých firiem zaznamenávali už od roku 2016. No analýza za rok 2018 naznačila, že tento rast sa zastavil. V tom čase za celý rok 2018 vzniklo iba 19.927 nových firiem, čo bolo o 98 firiem menej ako v roku 2017 a zároveň o 1516 firiem menej ako za rok 2019," komentuje analytička spoločnosti Petra Štěpánová.



Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2019 najviac nových firiem vzniklo v okolí hlavného mesta. V Bratislavskom kraji to je viac než štvrtina všetkých nových zaregistrovaných firiem. Podnikatelia tu zapísali spolu 6017 spoločností s ručením obmedzeným a 11 akciových spoločností. Druhým najsilnejším krajom bol Nitriansky kraj, ktorý zapísal 2262 spoločností s ručením obmedzeným a štyri akciové spoločnosti. Naopak, najmenej nových firiem si podľa analýzy aj v tomto roku pripísal Trenčiansky kraj, a to 1501 eseročiek a deväť akciových spoločností.



Najviac spoločností s ručením obmedzeným sa registrovalo v oblastiach činností, ako sú bezpečnostné a administratívne činnosti, verejná správa, vzdelávanie a zdravotnícka starostlivosť, v oblasti stavebníctva, veľkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidiel a pozemnej dopravy a najviac akciových spoločností vzniklo v oblasti telekomunikácii, finančného sprostredkovania, poistenia, nehnuteľností a účtovné činnosti.



Kým počet novovzniknutých firiem v roku 2019 rástol, analýza poukázala na pokles pri zaniknutých firmách. Podnikatelia vlani zatvorili dovedna 3978 spoločností.