Johnson Merkelovej: Británia je pripravená aj na brexit bez dohody

Londýn 8. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo je pripravené aj na brexit bez dohody o obchode, ak Európska únia (EÚ) nie je pripravená na kompromis. Varoval pred tým britský premiér Boris Johnson nemeckú Angelu Merkelovú, ktorej krajina prevzala začiatkom júla rotujúce šesťmesačné predsedníctvo európskeho bloku.



Johnson hovoril s kancelárkou v utorok (7. 7.), keď vyjednávači obnovili neformálne rozhovory o dohode na súkromnej večeri v Londýne. Ďalšie kolo rokovaní sa bude venovať otázkam, ako je rybolov, budúci vplyv súdov EÚ v Spojenom kráľovstve a tiež, do akej miery bude Británia schopná uvoľniť svoje pravidlá, aby mohla naďalej využívať voľný prístup na jednotný európsky trh.



"Premiér zdôraznil záväzok Spojeného kráľovstva tvrdo pracovať na skorom dosiahnutí dohody v rámci intenzívnejších rozhovorov," uviedol neskôr vo vyhlásení úrad britského premiéra, podľa ktorého Johnson poznamenal tiež, že ak sa nakoniec nepodarí dosiahnuť dohodu, Spojené kráľovstvo bude rovnako pripravené obchodovať s EÚ po skončení sa prechodného obdobia na základe rovnakých podmienok, aké má Austrália.



"Austrálskymi podmienkami" označuje pritom vláda Spojeného kráľovstva brexit bez dohody.



Johnson pred minuloročnými predčasnými voľbami sľúbil voličom, že Británia odíde z bloku, či už s dohodou alebo bez dohody.



Británia formálne vystúpila z EÚ 31. januára, ale do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého obchod pokračuje, ako keby Spojené kráľovstvo bolo stále členom Únie. Ak sa dovtedy nepodarí dosiahnuť dohodu, začnú sa obe strany od budúceho roka riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo znamená zavedenie ciel. To spôsobí ďalší šok ich ekonomikám nad rámec škôd, ktoré im už spôsobil nový koronavírus.