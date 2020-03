B.Kollár chce pre koronavírus preorientovať priemysel na potreby štátu

Bratislava 22. marca (TASR) - Priemysel na Slovensku je potrebné preorientovať na potreby krajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre šírenie nového koronavírusu, vyrábať by sa dali okrem rúšok aj dezinfekčné prostriedky. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) treba dať firmám konkrétne ponuky, verí, že pomôžu. Nevylúčil, že na Slovensku bude platiť zákaz vychádzania bez rúšok, najskôr si chce však vypočuť odborníkov.



Premiér si myslí, že ľuďom je potrebné hovoriť pravdu o tom, v akom stave prebrala jeho vláda krajinu. Zároveň však podľa jeho slov treba prísť rýchlo s riešeniami, ako situáciu napraviť. Dodal, že bude potrebné zabezpečiť rovnakú pomoc štátu pre každého človeka, ktorý dnes prišiel o prácu nie vlastnou vinou.



Šéf parlamentu súhlasí s tým, že treba ľuďom povedať pravdu napríklad o nedostatku testov, ktoré sa minú do týždňa. Zdôraznil, že nová vláda má viaceré možnosti a bude sa snažiť doviezť rúška napríklad z Číny.



V súvislosti s krízou pre nový koronavírus Kollár poznamenal, že bude potrebné pomôcť aj podnikateľom. Dôležité je podľa neho aj to, aby štát všetky opatrenia v tejto súvislosti vedel správne regulovať, aby na úkor situácie nezbohatli len niektorí jednotlivci. Podotkol, že okolité krajiny sa uzatvárajú, aj preto podľa neho bude potrebné preorientovať priemysel na potreby štátu. Za užitočné považuje aj masívne zapojenie digitálnych technológií.



Matovič skonštatoval, že doteraz bol on i jeho vláda odstrihnutí od informácií, teraz však prevzali vládu a musia konať. "Najbližšie dni ľuďom ukážeme, že vieme byť lepšou vládou," uviedol. Doplnil, že pre nedostatok testov môže byť medzi ľuďmi množstvo nakazených, o ktorých sa nevie, a aj preto považuje za potrebné prijať ďalšie opatrenia.



Kollár sa bývalej vláde poďakoval za to, že urobila dobré prvé kroky. Dodal však, že veľa jej krokov bolo nezvládnutých. Rovnako ako Matovič považuje za problém nedostatok ochranných pomôcok a materiálu. "Teraz sme všetci na jednej lodi. Musíme si uvedomiť, že je bezdôvodné hádať sa," zdôraznil.