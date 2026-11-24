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BLACK FRIDAY SA BLÍŽI: Nenechajte sa nachytať, varujú odborníci
OZ E-commerce Slovakia tiež upozorňuje na zvýšený počet phishingových aktivít, teda na známe SMS-ky alebo e-maily tváriace sa ako správy od pošty či kuriérskych spoločností.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Na tento piatok (27.11.) pripadá Black Friday, teda deň, na ktorý si väčšina slovenských aj zahraničných e-shopov pripravila najväčšie výpredaje a najvýhodnejšie zľavové akcie v roku. Mnohé tento „sviatok” rozšírili aj na čierny týždeň alebo čierny mesiac, na zákazníkov teda rôzne akcie a reklamy vyskakujú už dlhšie. Občianske združenie (OZ) E-commerce Slovakia však upozornilo, že aktuálny ošiaľ skúšajú využiť aj nepoctiví obchodníci a nie všetko, čo vyzerá ako zľava, je v skutočnosti výhodný nákup.
„Black Friday má korene u obchodníkov v USA, no vďaka medzinárodným reťazcom a globálnym značkám či internetu posledné roky inšpiruje aj európske a samozrejme tiež slovenské kamenné a online obchody,” vysvetlil Michal Král, predseda OZ E-commerce Slovakia. Nie všetko, čo má na sebe visačku „zľava“ alebo „Black Friday“ je podľa neho skutočne výhodná kúpa.
Od roku 2024 má podľa Krála zavádzaniu spotrebiteľov brániť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa. Vďaka nemu musia online aj kamenné obchody pri všetkých akciách uvádzať najnižšiu predchádzajúcu cenu tovaru za posledných 30 dní a výšku skutočnej zľavy rátať z nej. Výnimkou sú len rýchlo sa kaziace tovary a potraviny ako chlieb, mlieko či mäso.
Podľa odborníka na e-commerce to však nie je stopercentná ochrana. „Zákazník síce vie, či je zľava skutočná, no len v rámci jedného obchodu,” poznamenal. Spotrebiteľom teda odporúča konkrétny produkt, pokojne aj mobil, televízor či značkové tričko alebo nohavice vložiť do vyhľadávača a porovnať si ich cenu naprieč rôznymi online obchodmi. Dá sa to cez názov, kód produktu (EAN) alebo dokonca môžu „vygoogliť” screenshot či produktový obrázok. Dobre fungujú aj cenové porovnávače.
Povinnosť uvádzať najnižšiu skutočnú cenu za posledných 30 dní platí podľa Krála v celej Európskej únii (EÚ), čínskych, amerických či iných e-shopov sa však netýka. „Preto si dôkladne porovnajte ceny inde a preverte, či sumu výrazne nenavýši poštovné alebo dokonca clo,” upozornil.
Najmä pri elektronike či drahších tovaroch je tiež dôležité myslieť na to, ako sa bude tovar v prípade, že nesadne spotrebiteľovi veľkosť alebo sa pokazí, vracať či reklamovať. E-shopy mimo EÚ nemusia ponúkať 24-mesačnú záruku.
Spotrebitelia by sa mali snažiť dohľadať si recenzie ostatných zákazníkov na produkt aj e-shop (napríklad prostredníctvom vyhľadávačov či diskusných fór). Na webe poctivého e-shopu nesmie chýbať informácia o prevádzkovateľovi (IČO), adresa pre vrátenie tovaru aj s detailnými podmienkami a ideálne aj chatovacie okno alebo minimálne e-mail priamo na zákaznícku podporu.
Pomôcť identifikovať poctivé e-shopy môžu aj rôzne nezávislé hodnotenia ako je Trustpilot.com alebo domáci certifikát PoctivýEshop.sk pre obchodníkov zo Slovenska.
OZ E-commerce Slovakia tiež upozorňuje na zvýšený počet phishingových aktivít, teda na známe SMS-ky alebo e-maily tváriace sa ako správy od pošty či kuriérskych spoločností. Podvod a falošný formulár skúšajúci ukradnúť údaje o karte zvyčajne odhalí nezmyselná URL adresa na samotnom odkaze, ktorá nemá prirodzený tvar a koncovku.
„Black Friday má korene u obchodníkov v USA, no vďaka medzinárodným reťazcom a globálnym značkám či internetu posledné roky inšpiruje aj európske a samozrejme tiež slovenské kamenné a online obchody,” vysvetlil Michal Král, predseda OZ E-commerce Slovakia. Nie všetko, čo má na sebe visačku „zľava“ alebo „Black Friday“ je podľa neho skutočne výhodná kúpa.
Od roku 2024 má podľa Krála zavádzaniu spotrebiteľov brániť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa. Vďaka nemu musia online aj kamenné obchody pri všetkých akciách uvádzať najnižšiu predchádzajúcu cenu tovaru za posledných 30 dní a výšku skutočnej zľavy rátať z nej. Výnimkou sú len rýchlo sa kaziace tovary a potraviny ako chlieb, mlieko či mäso.
Podľa odborníka na e-commerce to však nie je stopercentná ochrana. „Zákazník síce vie, či je zľava skutočná, no len v rámci jedného obchodu,” poznamenal. Spotrebiteľom teda odporúča konkrétny produkt, pokojne aj mobil, televízor či značkové tričko alebo nohavice vložiť do vyhľadávača a porovnať si ich cenu naprieč rôznymi online obchodmi. Dá sa to cez názov, kód produktu (EAN) alebo dokonca môžu „vygoogliť” screenshot či produktový obrázok. Dobre fungujú aj cenové porovnávače.
Povinnosť uvádzať najnižšiu skutočnú cenu za posledných 30 dní platí podľa Krála v celej Európskej únii (EÚ), čínskych, amerických či iných e-shopov sa však netýka. „Preto si dôkladne porovnajte ceny inde a preverte, či sumu výrazne nenavýši poštovné alebo dokonca clo,” upozornil.
Najmä pri elektronike či drahších tovaroch je tiež dôležité myslieť na to, ako sa bude tovar v prípade, že nesadne spotrebiteľovi veľkosť alebo sa pokazí, vracať či reklamovať. E-shopy mimo EÚ nemusia ponúkať 24-mesačnú záruku.
Spotrebitelia by sa mali snažiť dohľadať si recenzie ostatných zákazníkov na produkt aj e-shop (napríklad prostredníctvom vyhľadávačov či diskusných fór). Na webe poctivého e-shopu nesmie chýbať informácia o prevádzkovateľovi (IČO), adresa pre vrátenie tovaru aj s detailnými podmienkami a ideálne aj chatovacie okno alebo minimálne e-mail priamo na zákaznícku podporu.
Pomôcť identifikovať poctivé e-shopy môžu aj rôzne nezávislé hodnotenia ako je Trustpilot.com alebo domáci certifikát PoctivýEshop.sk pre obchodníkov zo Slovenska.
OZ E-commerce Slovakia tiež upozorňuje na zvýšený počet phishingových aktivít, teda na známe SMS-ky alebo e-maily tváriace sa ako správy od pošty či kuriérskych spoločností. Podvod a falošný formulár skúšajúci ukradnúť údaje o karte zvyčajne odhalí nezmyselná URL adresa na samotnom odkaze, ktorá nemá prirodzený tvar a koncovku.