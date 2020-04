Blackout by podľa prezidenta U. S. Steel Košice zdevastoval priemysel

Košice 2. apríla (TASR) – Prezident košických oceliarní U. S. Steel James Bruno vníma negatívne medializované úvahy o možnom "vypnutí Slovenska" či tzv. blackoute, ktorý by podľa neho znamenal devastáciu slovenského priemyslu.



"Tak ako celá spoločnosť aj podniky pracujú v núdzovom režime a nie je čas vhodný na riskantné kroky. Musíme komunikovať veľmi jasne, využívať zdravý rozum a najvhodnejšie postupy. Blackout by zdevastoval priemysel. Slovensko by tak prišlo o mnoho podnikov a pracovných miest," uviedol Bruno. Jeho vyjadrenie poskytol TASR vo štvrtok hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu (1. 4.) predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil zvládnuť nový koronavírus a čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.



"Sme plne pripravení podieľať sa na profesionálnej diskusii prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a iných združení zamestnávateľov, pretože záležitosť je príliš vážna na to, aby sa to riešilo len cez médiá," konštatoval Bruno.