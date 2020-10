BlackRock dosiahol v 3. kvartáli väčší ako očakávaný zisk

New York 13. októbra (TASR) - Najväčší svetový správca aktív, americká spoločnosť BlackRock, zaznamenal v 3. štvrťroku nárast zisku o 27 %, čím prekonal odhady ekonómov. Prispeli k tomu vyššie príjmy z poplatkov.



Čistý zisk spoločnosti so sídlom v New Yorku sa za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšil na 1,36 miliardy USD (1,15 miliardy eur), čo predstavuje 8,87 USD na akciu, z 1,12 miliardy USD alebo 7,15 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.



Po vylúčení jednorazových položiek dosiahla spoločnosť BlackRock v sledovanom období upravený zisk vo výške 1,42 miliardy USD alebo 9,22 USD na akciu. Analytici pritom očakávali, že zarobí 7,77 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli o 18,4 % na 4,37 miliardy USD z 3,69 miliardy USD vlani.



BlackRock na konci uplynulého kvartálu spravoval aktíva v hodnote 7,81 bilióna USD, čo bolo viac ako 7,32 bilióna USD v 2. štvrťroku a 6,96 bilióna USD pred rokom.