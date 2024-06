Blanár: Európska iniciatíva Global Gateway prerozdelí 300 miliárd eur

Bratislava 6. júna (TASR) - V rámci iniciatívy Global Gateway, ktorou Európska komisia (EK) vytvára rámec na rozvojovú spoluprácu európskych firiem s tretími krajinami, bude prerozdelených 300 miliárd eur. Slovenskí podnikatelia sa už dnes môžu zaujímať o 225 veľkých projektov. Informoval o tom vo štvrtok minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), spolu s výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"Chceme ako EÚ a aj ako Slovensko byť aktívni pri pomoci a dávať priestor našim podnikateľom, ale uvedomujeme si, že je to aj nástroj, ktorý nám môže pomôcť riešiť migračnú krízu. Naše intervencie s touto pomocou pomáhajú riešiť nelichotivú situáciu v krajinách, kde sa ešte len stavajú na nohy. Pevne veríme, že naši podnikatelia nájdu tento priestor, a že si z toho "koláča" rovnako vezmú dostatočné množstvo, a že tento projekt bude udržateľný aj do budúcnosti," uviedol Blanár.



Eximbanka, ktorá úzko spolupracuje s EK, plánuje vytvoriť kontaktný bod, kde bude slovenským podnikateľom poskytovať poradenstvo. Na štvrtkovej konferencii Global Gateway EU mala za úlohu priniesť podnikateľom všetky potrebné informácie. Finančné prostriedky sa už čerpajú a momentálne je podľa Šefčoviča zakontrahovaných 80 miliárd eur.



"Nie sú to všetko len grantové peniaze. Ide tam veľká časť financií zo strany európskeho rozpočtu, ktorý sa prostredníctvom aj Európskej investičnej banky dostáva do sumy 300 miliárd eur. Táto suma je cieľová, ktorú by sme chceli prostredníctvom projektov preinvestovať," priblížil.



Projekty sa podľa neho permanentne vyhodnocujú, aktualizujú a poskytujú inštitúciám, akou je napríklad Eximbanka alebo ministerstvám, ktoré komunikujú s podnikateľskými subjektmi. Následne to postupuje tradičným výberovým konaním prostredníctvom tendrov.



"Nastavenie tejto iniciatívy je postavené na tom, že ideme skúsenosti európskych firiem ponúknuť v medzinárodnom meradle, a tak podporíme rozvoj infraštruktúry, či už dopravnej, energetickej alebo výziev, ktoré sa týkajú klimatickej zmeny. MH SR má dvere otvorené a v spolupráci s Eximbankou budeme určite prehodnocovať viaceré projekty, ktoré slovenskí podnikatelia môžu odovzdať v rámci tejto iniciatívy," uzavrela Saková.