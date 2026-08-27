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Blanár: Kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie
Objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky.
Autor TASR
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Záhreb 27. augusta (TASR) - Kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Záhrebe, objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky. Ak by to podľa neho malo byť iba vo výške osem miliónov ton ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft nepostačujúce.
Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordanom Grličom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Blanár ocenil rýchlu pomoc Chorvátska po prerušení dodávok ropy cez ropovod Družba a vyzdvihol význam ropovodu Adria pre energetickú bezpečnosť Slovenska. „Energetická bezpečnosť je veľmi kľúčová. V rámci diverzifikácie, či už nákupu plynu, rovnako ropy, ale pravdepodobne v budúcnosti aj jadrového paliva, musíme spolupracovať a hľadať možnosti, ako túto diverzifikáciu naplniť,“ spresnil.
Za otázku označil maximálnu kapacitu ropovodu Adria. Tú rieši práve spoločnosť MOL, ktorá má pod sebou aj rafinériu Slovnaft. Podotkol, že ešte nie je definitívne vyriešená maximálna kapacita, ktorú je možné poslať cez ropovod Adria. Chorvátska strana podľa neho tvrdí, že je to viac, než predpokladá MOL.
„Som veľmi rád, že napriek komplikovaným rokovaniam vstúpila do toho aj po našej žiadosti Európska komisia a malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov expertov Európskej komisie,“ spresnil s tým, že pre Slovensko to je veľmi silná téma. „Na rozdiel od plynu, ktorý môžeme nejakým spôsobom rôznymi spojeniami, ktoré sme vybudovali so susednými krajinami, doviezť, tak pri rope je to veľký problém. Preto sme otvorili túto diskusiu s Českou republikou, ktorá ponúkla pomoc v tom, že buduje takzvaný reverzný tok, ktorým by mohla posielať ropu na Slovensko,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Zdôraznil, že po tom, ako Európska únia zastavila nákup plynu, ktorý bude v platnosti koncom septembra budúceho roka, nemôžeme vylúčiť, že bude zrušená aj doposiaľ platná výnimka na nákup ruskej ropy pre Maďarsko a pre Slovensko.
Testovanie kapacity ropovodu Adria by malo podľa Blanárových informácií prebehnúť v chladnejšom období počas zimy, kedy je najväčšia viskozita ropy. „Čím je väčšia viskozita, tak tým je nižšia kapacita. Toto je predmetom skúmania, takže som veľmi rád, že k tomu pristupujú naozaj veľmi odborne a že budeme mať relevantné dáta do budúcnosti, na ktoré sa budeme môcť spoľahnúť a potom prirodzene robiť aj dlhodobé kontrakty pri nákupe ropy,“ doplnil.
Blanár sa v Záhrebe stretol aj s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovičom, s ktorým diskutoval predovšetkým o aktuálnych otázkach európskej a regionálnej spolupráce, energetickej bezpečnosti a možnostiach ďalšieho rozvoja vzájomného dialógu. Počas pracovnej cesty sa šéf slovenskej diplomacie zúčastnil na výročnej porade chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník na pozvanie chorvátskeho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Hanesová)
Súčasťou rokovania s chorvátskym ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Gordanom Grličom Radmanom bola energetická bezpečnosť a diverzifikácia dodávok energetických surovín. Blanár ocenil rýchlu pomoc Chorvátska po prerušení dodávok ropy cez ropovod Družba a vyzdvihol význam ropovodu Adria pre energetickú bezpečnosť Slovenska. „Energetická bezpečnosť je veľmi kľúčová. V rámci diverzifikácie, či už nákupu plynu, rovnako ropy, ale pravdepodobne v budúcnosti aj jadrového paliva, musíme spolupracovať a hľadať možnosti, ako túto diverzifikáciu naplniť,“ spresnil.
Za otázku označil maximálnu kapacitu ropovodu Adria. Tú rieši práve spoločnosť MOL, ktorá má pod sebou aj rafinériu Slovnaft. Podotkol, že ešte nie je definitívne vyriešená maximálna kapacita, ktorú je možné poslať cez ropovod Adria. Chorvátska strana podľa neho tvrdí, že je to viac, než predpokladá MOL.
„Som veľmi rád, že napriek komplikovaným rokovaniam vstúpila do toho aj po našej žiadosti Európska komisia a malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov expertov Európskej komisie,“ spresnil s tým, že pre Slovensko to je veľmi silná téma. „Na rozdiel od plynu, ktorý môžeme nejakým spôsobom rôznymi spojeniami, ktoré sme vybudovali so susednými krajinami, doviezť, tak pri rope je to veľký problém. Preto sme otvorili túto diskusiu s Českou republikou, ktorá ponúkla pomoc v tom, že buduje takzvaný reverzný tok, ktorým by mohla posielať ropu na Slovensko,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Zdôraznil, že po tom, ako Európska únia zastavila nákup plynu, ktorý bude v platnosti koncom septembra budúceho roka, nemôžeme vylúčiť, že bude zrušená aj doposiaľ platná výnimka na nákup ruskej ropy pre Maďarsko a pre Slovensko.
Testovanie kapacity ropovodu Adria by malo podľa Blanárových informácií prebehnúť v chladnejšom období počas zimy, kedy je najväčšia viskozita ropy. „Čím je väčšia viskozita, tak tým je nižšia kapacita. Toto je predmetom skúmania, takže som veľmi rád, že k tomu pristupujú naozaj veľmi odborne a že budeme mať relevantné dáta do budúcnosti, na ktoré sa budeme môcť spoľahnúť a potom prirodzene robiť aj dlhodobé kontrakty pri nákupe ropy,“ doplnil.
Blanár sa v Záhrebe stretol aj s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovičom, s ktorým diskutoval predovšetkým o aktuálnych otázkach európskej a regionálnej spolupráce, energetickej bezpečnosti a možnostiach ďalšieho rozvoja vzájomného dialógu. Počas pracovnej cesty sa šéf slovenskej diplomacie zúčastnil na výročnej porade chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných pridelencov, kde vystúpil ako hlavný zahraničný rečník na pozvanie chorvátskeho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Hanesová)