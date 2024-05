Blanár: Kórea by mohla byť partnerom pri výstavbe jadrových elektrární

Bratislava 15. mája (TASR) - Južná Kórea je vo výstavbe jadrových elektrární veľmi skúsená, prevádzkuje takmer 40 reaktorov. Mohla by byť partnerom pre Slovensko pri ich výstavbe. Uviedol to počas pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v súvislosti so zámerom postaviť v Jaslovských Bohuniciach nový jadrový blok, ktorý v pondelok (13. 5.) ohlásil premiér Robert Fico (obaja Smer-SD).



"Musíme nájsť nejakých partnerov. A tu som mal veľmi pozitívne odozvy, pretože Južná Kórea je vo výstavbe atómových elektrární veľmi skúsená. Vlastní sama 36 reaktorov, ktoré operujú tu, v Južnej Kórei. Súčasný kórejský prezident oznámil, že by chceli exportovať ďalších 10 (reaktorov) do sveta a predať túto technológiu a ich skúsenosť," priblížil Blanár.



"Takže toto je aj pre nás veľký odkaz, že Južná Kórea by mohla byť jedným z potencionálnych partnerov na realizáciu. Nechcem, samozrejme, predbiehať, lebo rokovania budú ešte len pred nami, ale je tu takisto obrovský potenciál na spoluprácu," dodal šéf slovenského rezortu diplomacie.



Na tlačovej konferencii v pondelok na Ministerstve hospodárstva SR Fico oznámil, že plánovaná výstavba nového jadrového bloku na Slovensku by sa mala už tento týždeň posunúť do ďalšej fázy. O výstavbe zariadenia s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach by v stredu mala na výjazdovom zasadnutí rozhodnúť vláda.