Blanár očakáva, že EK bude pri rope obhajovať záujmy členských štátov

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovensko očakáva, že Európska komisia (EK) bude obhajovať záujmy členských krajín v súlade s asociačnou dohodou s Ukrajinou. Zároveň nečaká a hľadá aj iné riešenie, ak komisia nebude konať. V reakcii na list, ktorý poslala EK ministrom zahraničných vecí Slovenska a Maďarska, to v piatok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.



"Dostali sme list od podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa ohľadom zastavených dodávok ropy cez Ukrajinu. A zhodou okolností aj od predsedu chorvátskej vlády, ktorá vraj vie garantovať ropu pre nás. Ale za akú cenu? A v akej kapacite? To dnes nikto nevie. A ako by to štát vedel za danú firmu garantovať," zhodnotil Blanár.



Komisia podľa neho odkladá rozhodnutie k žiadosti SR, aby využila možnosti asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Slovensku poslala ďalšie otázky, na ktoré už rezort hospodárstva sfinalizoval odpovede a v piatok ich posiela do Bruselu. "A eurokomisár dopredu hovorí, že vraj nie je problém. Problém tu však je a my ho riešime tak, aby bolo dostatok ropy a neboli drahšie pohonné hmoty pre obyvateľov a pre národné hospodárstvo," podčiarkol minister. Zároveň zdôraznil, že slovenská rafinéria, ktorá patrí pod maďarský koncern MOL, má platnú zmluvu na dostatočné množstvo ropy v dohodnutej cene.



EK vo štvrtok (1.8.) konštatovala, že dodávky ropy do SR a Maďarska nie sú v dôsledku ukrajinských sankcií proti ruskej spoločnosti Lukoil bezprostredne ohrozené. Dombrovskis v liste uviedol, že podľa informácií od maďarskej spoločnosti MOL ako dovozcu sa ropa na rusko-ukrajinskej hranici stáva majetkom obchodných spoločností. Nevzťahujú sa tak na ňu údajne sankcie.



Slovensko a Maďarsko sa sťažovali na krok Kyjeva, ktorý minulý mesiac zaradil Lukoil na svoj sankčný zoznam. Bratislava a Budapešť tvrdili, že im to bráni v nákupe ruskej ropy pre domáce rafinérie a ohrozuje to bezpečnosť dodávok.