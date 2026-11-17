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Blanár: Priemerná mzda v diplomacii zahŕňa aj zamestnancov v zahraničí
Podľa neho dosahuje priemerná mzda zamestnancov rezortu pracujúcich na Slovensku približne 2800 eur.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Priemerná mzda na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vo výške 5200 eur za prvý polrok 2026 zahŕňa aj platy diplomatov a ďalších zamestnancov pôsobiacich v zahraničí. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Podľa neho dosahuje priemerná mzda zamestnancov rezortu pracujúcich na Slovensku približne 2800 eur.
Blanár reagoval na zverejnené údaje Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o priemerných mzdách a ich interpretáciu médiami. Podľa neho pri údaji za rezort diplomacie chýba informácia, že zahŕňa aj platy veľvyslancov, konzulov, ekonomických diplomatov či bezpečnostných zamestnancov pôsobiacich v zahraničí.
Porovnávanie miezd podľa ministra nezohľadňuje rozdielne životné náklady v jednotlivých štátoch. Poukázal pritom na rozdiely medzi Bratislavou a mestami, ako sú New York, Brusel, Tokio či Canberra, ale aj na pôsobenie diplomatov v rizikových oblastiach, napríklad v Kyjeve alebo Teheráne.
Blanár reagoval na zverejnené údaje Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o priemerných mzdách a ich interpretáciu médiami. Podľa neho pri údaji za rezort diplomacie chýba informácia, že zahŕňa aj platy veľvyslancov, konzulov, ekonomických diplomatov či bezpečnostných zamestnancov pôsobiacich v zahraničí.
Porovnávanie miezd podľa ministra nezohľadňuje rozdielne životné náklady v jednotlivých štátoch. Poukázal pritom na rozdiely medzi Bratislavou a mestami, ako sú New York, Brusel, Tokio či Canberra, ale aj na pôsobenie diplomatov v rizikových oblastiach, napríklad v Kyjeve alebo Teheráne.