Blanár rokoval s vietnamským veľvyslancom v SR o spolupráci krajín

Bratislava 13. mája (TASR) - Vietnam ako jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Ázii a vo svete ponúka príležitosti na rozvoj obchodnej spolupráce so Slovenskom aj celou EÚ. V utorok o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR po rokovaní ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) s veľvyslancom Vietnamskej socialistickej republiky v SR Phamom Truong Giangom.



„Z hľadiska obchodu je Vietnam náš tretí najdôležitejší partner v Ázii a Slovensko je zase druhým najväčším obchodným partnerom Vietnamu v regióne strednej a východnej Európy. Hovorili sme preto o možnostiach, ako konkrétne vieme využiť tieto významné investičné a hospodárske príležitosti,“ uviedol Blanár s tým, že obe krajiny majú záujem o opätovné naštartovanie prípravy tretieho zasadnutia medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktoré by sa malo tento rok uskutočniť vo Vietname.



Celkový obrat slovensko-vietnamskej obchodnej výmeny presiahol vlani štyri miliardy eur, pričom vietnamská ekonomika zaznamenáva ročne rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni siedmich percent. „Chceme podporiť slovenských exportérov a ich investície na tomto perspektívnom trhu a v dynamicky sa rozvíjajúcom indopacifickom regióne. Plánujeme tu posilniť ekonomický rozmer našej diplomacie,“ dodal Blanár.



Zároveň vyzdvihol možnosti aj v oblasti cestovného ruchu. Minulý rok navštívilo Vietnam 12.000 slovenských turistov. Aktuálne môžu Slováci vycestovať bez víz len na vietnamský ostrov Phu Quoc. Blanár preto požiadal vietnamského veľvyslanca o rozšírenie bezvízového styku pre občanov Slovenska do celej krajiny.