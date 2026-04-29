Blanár rokoval v Malajzii o rozšírení spolupráce
V roku 2025 dosiahol vzájomný obchodný obrat medzi SR a Malajziou takmer 520 miliónov eur.
Autor TASR
Kuala Lumpur/Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozšírenie ekonomickej spolupráce v strategických odvetviach vrátane energetiky, moderných technológií a inovácií bolo v stredu hlavnou témou rokovaní šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho malajzijským náprotivkom Mohamadom Hasanom a predsedom malajzijskej poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo v tlačovej správe.
„Malajzia patrí medzi technologických lídrov regiónu a prirodzených partnerov pre Slovensko, ktorá disponuje silnou priemyselnou základňou. Naším cieľom je prepojiť kapacity oboch našich krajín a pretaviť ich do konkrétnych spoločných projektov,“ uviedol Blanár.
V roku 2025 dosiahol vzájomný obchodný obrat medzi SR a Malajziou takmer 520 miliónov eur s výraznou dominanciou slovenského importu. Dlhodobo negatívna obchodná bilancia na úrovni takmer 460 miliónov eur potvrdzuje podľa šéfa slovenskej diplomacie urgenciu aktívnejšie podporovať slovenský vývoz a diverzifikovať hospodárske väzby.
Dôležitou témou stretnutia boli v tomto kontexte možnosti rozšírenia obchodných a investičných aktivít s osobitnou pozornosťou na spoluprácu v polovodičovom sektore a energetike.
Ako informoval Blanár, malajzijská strana prejavila záujem o slovenské skúsenosti v mierovom využívaní jadrovej energie. „Spolupráca v tejto oblasti má značný potenciál. Malajzia zintenzívňuje svoje aktivity v jadrovej energetike a Slovensko je pripravené ponúknuť odborné kapacity, ako aj praktické riešenia,“ priblížil.
Témou rokovaní bola i spolupráca medzi Európskou úniou a Malajziou. Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil význam pripravovanej dohody o voľnom obchode s potenciálom posilniť hospodárske väzby a taktiež vytvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy.
Bilaterálne stretnutia v stredu uzavreli program pracovnej cesty Blanára v juhovýchodnej Ázii.
