Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
Blanár rokoval v Malajzii o rozšírení spolupráce

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Kuala Lumpur/Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozšírenie ekonomickej spolupráce v strategických odvetviach vrátane energetiky, moderných technológií a inovácií bolo v stredu hlavnou témou rokovaní šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho malajzijským náprotivkom Mohamadom Hasanom a predsedom malajzijskej poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo v tlačovej správe.

„Malajzia patrí medzi technologických lídrov regiónu a prirodzených partnerov pre Slovensko, ktorá disponuje silnou priemyselnou základňou. Naším cieľom je prepojiť kapacity oboch našich krajín a pretaviť ich do konkrétnych spoločných projektov,“ uviedol Blanár.

V roku 2025 dosiahol vzájomný obchodný obrat medzi SR a Malajziou takmer 520 miliónov eur s výraznou dominanciou slovenského importu. Dlhodobo negatívna obchodná bilancia na úrovni takmer 460 miliónov eur potvrdzuje podľa šéfa slovenskej diplomacie urgenciu aktívnejšie podporovať slovenský vývoz a diverzifikovať hospodárske väzby.

Dôležitou témou stretnutia boli v tomto kontexte možnosti rozšírenia obchodných a investičných aktivít s osobitnou pozornosťou na spoluprácu v polovodičovom sektore a energetike.

Ako informoval Blanár, malajzijská strana prejavila záujem o slovenské skúsenosti v mierovom využívaní jadrovej energie. „Spolupráca v tejto oblasti má značný potenciál. Malajzia zintenzívňuje svoje aktivity v jadrovej energetike a Slovensko je pripravené ponúknuť odborné kapacity, ako aj praktické riešenia,“ priblížil.

Témou rokovaní bola i spolupráca medzi Európskou úniou a Malajziou. Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznil význam pripravovanej dohody o voľnom obchode s potenciálom posilniť hospodárske väzby a taktiež vytvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy.

Bilaterálne stretnutia v stredu uzavreli program pracovnej cesty Blanára v juhovýchodnej Ázii.
Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne