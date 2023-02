Blanár: Sme za zatvorenie obchodov v nedeľu, nesúhlasíme s výnimkami

Bratislava 3. februára (TASR) - Téma zatvorenia obchodov cez sviatky a nedele je dlhodobou agendou sociálnej demokracie. V rámci rozpravy k návrhu novely Zákonníka práce to v Národnej rade (NR) SR vyhlásil podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Zatvorenie obchodov v nedeľu podporuje, nesúhlasí naopak s výnimkami pre niektoré štátne sviatky.



"Od začiatku sme s tým prichádzali. Sme radi, že ste si to osvojili. Prišlo na naše slová, zistili ste, že je to dobré," konštatoval Blanár. Zároveň predkladateľom vytkol, že majú problém s niektorými štátnymi sviatkami. Návrh má totiž zaviesť výnimky na 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. Ak nepripadnú na nedeľu, obchody majú byť v tieto dni otvorené.



"S týmto absolútne nemôžeme súhlasiť. Sme samozrejme za to, aby nedele boli zavreté. Sme pripravení podporiť tento návrh, ale nie v takejto podobe," zdôraznil Blanár. Podal preto procedurálny návrh, aby bol návrh vrátený na dopracovanie a výnimky pre sviatky boli z neho vynechané. Ak to tak nebude a návrh prejde do druhého čítania, podajú v súvislosti s tým pozmeňujúci návrh.



Jeden z predkladateľov návrhu, poslanec OĽANO Richard Vašečka uznal, že najjednoduchšie a najčistejšie riešenie by bolo navrhnúť obmedzenie maloobchodného predaja v nedele bez výnimky. Niekoľkými výnimkami však chceli vyjsť v ústrety obchodníkom.



"Prešli sme si zoznam sviatkov nie podľa ich obsahu, ale ako vychádzajú v priebehu roka. Preto sme dali výnimku na tieto," vysvetlil. Ak však bude vôľa to zmeniť v 2. čítaní, avizoval, že bude hlasovať za.



Vyjadrenie Blanára považuje za možnú zámienku, aby Smer-SD nehlasoval za tento návrh. "Dávam prísľub, že ak tento návrh prejde, aj s vašou podporou, do 2. čítania, ja sám budem navrhovať alebo podporím váš návrh, aby tie sviatky, ktoré sú dôležité, vypadli ako výnimky," dodal Vašečka.