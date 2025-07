Blanár: SR bude pri rozpočte EÚ presadzovať národnoštátne záujmy

Bratislava 17. júla (TASR) - Nový rozpočet Európskej únie (EÚ) musí stáť na kohézii, poľnohospodárstve a primerane reagovať na nové výzvy. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na návrh Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 - 2034, ktorý v stredu (16. 7.) predstavila Európska komisia. Slovensko plánuje pri rokovaniach presadzovať v prvom rade národnoštátne záujmy, informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Spoločný európsky rozpočet je na Slovensku dôležitým nástrojom investícií, modernizácie a znižovania regionálnych rozdielov. Preto je kľúčové, aby bol nastavený férovo, predvídateľne a aby citlivo reagoval na rozdielne potreby jednotlivých členských štátov,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie a poukázal na zvýšenie objemu finančného rámca, ktorý má v porovnaní so súčasným rozpočtom výrazne narásť.



Slovensko v návrhu Európskej komisie negatívne vníma zásadné vychýlenie sa doterajšej rovnováhy medzi financovaním dlhodobých a osvedčených politík a narastajúcim počtom nových priorít. Blanár potvrdil, že SR presadzuje v rokovaniach zabezpečenie rovnováhy medzi tradičnými politikami a novými výzvami, ktorým Únia čelí. Myslí si, že kohézia a poľnohospodárstvo by mali zostať hlavným pilierom rozpočtu, keďže majú priamy dosah na naše regióny, vidiek, zamestnanosť aj potravinovú bezpečnosť.



Politiky, ktoré sú pre Slovensko dlhodobo kľúčové, majú podľa slov šéfa slovenskej diplomacie v navrhovanom rozpočte výrazne nižší podiel, než tomu bolo doteraz. „V rámci nasledujúcich vyjednávaní je pre nás preto dôležité zamerať sa na zachovanie silnej kohéznej politiky a rovnako sa budeme zasadzovať za úplnú konvergenciu priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby boli podmienky pre farmárov vo všetkých členských štátoch spravodlivé a platby férové. Nie je možné, aby slovenský farmár dostával výrazne menej ako farmár v inej krajine EÚ,“ skonštatoval Blanár.



SR zároveň upozorňuje, že aj v rámci pripravovaných zmien je dôležité udržať rozpočet predvídateľný a stabilný, aby prijímatelia eurofondov mali istotu, že sa o fondy EÚ môžu dlhodobo a spoľahlivo oprieť.