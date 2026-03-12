< sekcia Ekonomika
Blanár: SR komunikovala s Maďarskom o inšpekcii ropovodu Družba
Maďarsko sa ju však podľa neho rozhodlo uskutočniť skôr, ako pôvodne plánovalo.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) potvrdil, že medzi maďarskou a slovenskou stranou prebiehala diskusia o účasti na inšpekcii poškodeného ropovodu Družba. Maďarsko sa ju však podľa neho rozhodlo uskutočniť skôr, ako pôvodne plánovalo. Za dôležité považuje, že SR požiadala ukrajinskú stranu, aby umožnila vykonať inšpekciu. Požiadala podľa neho o to aj Európska únia. Uviedol to novinárom po štvrtkovom parlamentnom výbore pre európske záležitosti. Reagoval tak na kritiku opozície pre neúčasť SR na inšpekcii.
Informáciu o tom, že maďarská delegácia sa na mieste nachádza, má podľa svojich slov potvrdenú aj z Ukrajiny. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny však podľa neho deklarovalo, že takáto komisia nebola dohodnutá ani o nej nevie.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizoval, že Slovensko súčasťou delegácie nie je, hoci predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) o tom hovorí už niekoľko dní. „Premiér už niekoľko dní hovorí, že treba poslať delegáciu na Ukrajinu skontrolovať poškodenie ropovodu Družba. Teraz tam ide maďarská delegácia, ale Slovensko v nej nie je. Neviem, či o tom vláda nevedela, alebo sa nestihli pobaliť,“ uviedol Šimečka.
Blanár zdôraznil, že Slovensko požiadalo ukrajinskú stranu, aby umožnila urobiť inšpekciu. „Rovnako to bolo aj z úrovne Európskej únie, kde priamo zastúpenie Európskej únie v Kyjeve požiadalo ukrajinskú stranu, aby sme mohli urobiť inšpekciu za účasti aj európskych expertov, čo ukrajinská strana doteraz odmieta,“ doplnil Blanár.
Preto podľa Blanára Slovensko komunikovalo s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, aby bolo v súčinnosti s EÚ umožnené pozrieť sa na ropovod Družba. Zároveň, aby Ukrajina napĺňala svoje povinnosti, ktorými je viazaná ako asociovaná krajina, ktorá má záujem vstúpiť do Európskej únie. Ako pripomenul, ropa je stále ešte komodita, ktorá môže byť dovážaná na Slovensko, pretože má výnimku zo sankcií. SR sa preto podľa jeho slov dožaduje, aby bola čím skôr obnovená prevádzka Družby. „Nevieme prečo a za akých okolností to ukrajinská strana doteraz bráni,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
Ukrajina v stredu (11. 3.) potvrdila príchod skupiny Maďarov do krajiny po tom, ako Budapešť oznámila, že vyslala delegáciu na rokovanie o poškodenom ropovode Družba, ktorým sa ruská ropa prepravuje do Maďarska a na Slovensko. Podľa Kyjeva však táto skupina nemá žiadny oficiálny štatút. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vyhlásil, že o príchode maďarskej delegácie nevedel. Podľa jeho slov mu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že na Ukrajinu pricestovala skupina ľudí z Maďarska, ktorých cesta bola označená za súkromnú.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
