Blanár: SR víta uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Blanár (Smer-SD) označil v utorok ukončené rokovania o dohode o voľnom obchode (FTA) medzi Európskou úniou (EÚ) a Indiou za bezprecedentný úspech, ktorý otvorí úplne novú kapitolu obchodných a investičných vzťahov. V momentálnom období geopolitických zmien a colných vojen to podľa ministra potvrdzuje, že výsledky prinášajú práve dialóg a obojstranne výhodná spolupráca, informoval v utorok komunikačný odbor MZVEZ.
„Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou predstavuje historicky najväčší obrat v obchodnej politike Únie, a tým aj Slovenska. Naše firmy majú evidentný záujem o dynamicky sa rozvíjajúcu indickú ekonomiku, o čom svedčí už tretia podnikateľská misia, ktorú začiatkom marca realizujeme do Indie,“ povedal Blanár s tým, že oblasť Indopacifiku a krajiny globálneho Juhu sú jasnou prioritou ekonomickej diplomacie SR.
Slovensko-indická obchodná výmena dosiahla v roku 2024 rekordných takmer 1,3 miliardy eur a slovenskí exportéri sa v Indii presadzujú čoraz častejšie.
Slovenská delegácia pod vedením ministra Blanára vycestuje o mesiac do Dillí spolu s podnikateľskou delegáciou, kde okamžite nadviaže na očakávané zmeny v podmienkach obchodovania.
