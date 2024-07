Blanár: Zastavenie tranzitu ropy je porušením asociačnej dohody

Bratislava 22. júla (TASR) - Ukrajinské opatrenia v súvislosti so zastavením tranzitu ropy z Ruska, dodávanej na Slovensko a do Maďarska, sú porušením ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom adresovali v tejto veci Európskej komisii (EK) urgentnú výzvu na konanie.



"EK má plniť funkciu strážkyne zmlúv a dodržiavania práva EÚ, ktorými má povinnosť sa riadiť aj Ukrajina ako asociovaný štát. Považujeme preto za nevyhnutné, aby v tomto prípade komisia okamžite konala," uviedol Blanár.



Pripomenul, že v rámci sankcií EÚ voči Rusku má SR výnimku na dovoz ropy do konca roka. "Ukrajinská strana nám uplatnenie tejto výnimky znemožnila," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Poukazuje tiež na vyjadrenia z vnútra ukrajinského parlamentu, že cieľom opatrenia je vytvoriť tlak na Maďarsko, ktoré by tak malo zmeniť svoj postoj voči dodávkam zbraní na Ukrajinu či vstupu Ukrajiny do EÚ. "Odmietame, aby sa Slovensko stalo politickým nástrojom proti Maďarsku alebo akémukoľvek štátu. Rozhodne sa budeme brániť a využívať všetky možnosti európskeho práva," dodal Blanár.



Zastavenie dodávok ropy od ruského dodávateľa Lukoil potvrdilo minulý týždeň Ministerstvo hospodárstva SR. Ropu od dodávateľa odoberala i bratislavská rafinéria Slovnaft. Tá má však podľa rezortu zabezpečené dodávky ruskej ropy aj od iného dodávateľa a rovnako má objednané dodávky z alternatívnych zdrojov. Zastavenie dodávok kritizoval i predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), vo veci sa obrátil aj na svojho ukrajinského náprotivka Denysa Šmyhaľa.