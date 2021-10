Blanár:Ak koalícia vysloví dôveru Sulíkovi, podpíše sa pod nárast cien

Bratislava 26. októbra (TASR) – Ak koaliční poslanci vyslovia dôveru ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), podpíšu sa pod to, čo Slovensko čaká od 1. januára 2022, a to je nekontrolovaný nárast cien. Skonštatoval to v utorok počas rozpravy o návrhu na odvolanie Sulíka podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD).



Opatrenia, ktoré Sulík v utorok v pléne vymenoval, nie sú podľa Blanára opatreniami, ktoré by bezprostredne dokázali vyriešiť situáciu. Dodal, že ak koaliční poslanci podporia ministra hospodárstva, budú pri očakávanom náraste cien asistovať. "Našou povinnosťou ako opozície je, aby sme na to upozorňovali, pretože nič viac nedokážeme urobiť," poznamenal Blanár.



Ladislav Kamenický (Smer-SD) priblížil, že Sulíka chcú odvolať najmä preto, lebo nezvláda situáciu, ktorá vznikla na Slovensku. Poukázal na to, že ceny v SR sa vyvíjajú "neuveriteľným" spôsobom. Súhlasí s tým, že nárast cien energií na rok 2022 bude ešte relatívne mierny oproti tomu, čo sa bude diať v roku 2023. O to viac by však s tým podľa Kamenického mal minister niečo robiť.



"Minister nám tu dnes hovoril o tom, ako je všetko v najlepšom poriadku, že sa netreba o nič báť, lebo všetko sa vyrieši," skonštatoval s tým, že Sulík neurobil nič z toho, čo robia iné štáty a čo odporúča Európska komisia. Dodal, že sa navrhujú krátkodobé opatrenia na zmiernenie dosahov rastu cien energií na domácnosti, napríklad energetické šeky či dočasné zníženie daňových sadzieb.



Koaličný poslanec Radovan Kazda (SaS) reagoval s tým, že v prípade energetických šekov sa nebráni diskusii. Poukázal však na to, že budúci rok ešte nebude dosah cien elektriny "katastrofálny". "Na túto debatu je ešte stále čas a môžeme o nej naozaj kvalifikovane rozprávať," podotkol Kazda. V súvislosti s daňovými sadzbami dodal, že to je v kompetencii ministerstva financií.