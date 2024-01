Blcháč: V L. Mikuláši pokračovať v rozvoji cykloinfraštruktúry

Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši budú tento rok pokračovať v rozvoji mestskej cyklistickej infraštruktúry. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ján Blcháč.



"Premostíme riečku Smrečianku, cyklochodník potiahneme až ku kostolu v Okoličnom. Následne budeme pokračovať smerom na Liptovský Hrádok," priblížil primátor.



Rok 2023 zhodnotil Blcháč ako náročný, napriek tomu podľa jeho slov úspešne rozbehli rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií. Spustili tiež znovuzatvorenie skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube. "Našli sme financovanie i dodávateľa a veríme, že sa to čoskoro podarí dokončiť," skonštatoval.



V meste vlani začali s rekonštrukciou futbalového štadióna, čoskoro ho chcú odovzdať do užívania. "Dokončíme štadión a budeme sa venovať celej športovej infraštruktúre, ktorú mesto vlastní," ubezpečil Blcháč. Dodal, že chcú vytvárať dobré podmienky na rozvoj športovania, a to predovšetkým pre mládež.



Okrem toho v meste plánujú v tomto roku dokončiť projekty, ktoré rozbehli vlani. Zmodernizujú aj budovu mestských Verejnoprospešných služieb. Financie na to získali z plánu obnovy.