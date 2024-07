Blcháč:Prekládka železnice okolo L.Mikuláša by mohla začať v roku 2025

Liptovský Mikuláš 15. júla (TASR) - Prekládka železničnej trate okolo Liptovského Mikuláša by sa mohla začať realizovať od roku 2025. Na sociálnej sieti to oznámil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč s tým, že v minulom týždni vláda projekt zaradila medzi strategické investície.



"Zaradenie tohto projektu ku strategickým nám dáva istotu, že sa vôbec zrealizuje, pretože realizácia už bola dvakrát ohrozená. Zároveň to znamená, že sa prekládka trate urobí čo najskôr, v dokumentácii sa uvádzajú roky 2025 až 2027. To je síce s takmer desaťročným odkladom, ako bol plán, ale po všetkých tých peripetiách a neistotách, či sa vôbec táto akcia bude v našom úseku konať, sme radi, že k nej dôjde," priblížil liptovskomikulášsky primátor. Doplnil, že po preložení železnice sa otvoria možnosti pre veľký rozvoj mesta.



Blcháč načrtol, že projekt je "na stole" už 15 rokov, odkedy bolo preň vydané územné rozhodnutie. Ubezpečil, že sú vykúpené takmer všetky pozemky pod novou trasou železnice a vypracované projekty. Podľa primátora je tiež spracovaná tzv. EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), požiadavky z nej aktuálne zapracovávajú do projektovej dokumentácie. "Tento rok by mal byť proces uzatvorený a následne by malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby," prezradil primátor.



Po prekládke by vlaky na trati okolo Liptovského Mikuláša mohli jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, možno i vyššou, dodal Blcháč.